人民网华沙10月31日电 （记者禹丽敏）由侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆主办的《世界记忆、和平愿景——南京大屠杀史实展》30日在匈牙利首都布达佩斯民族学博物馆开幕，匈中各界代表五十余人参加。

此次展览以“和平”为主题，由“南京浩劫”“正义审判”“和平之城”三个部分组成，包含100多幅历史图片、9件复制件。展览通过关注幸存者个体命运，为观众切开历史微观剖面；同时大量引用西方媒体报道和西方人士日记、书信，以第三方视角叙事，客观理性地讲述历史。此外，展览还特意展出了多幅匈牙利裔战地记者罗伯特·卡帕于中国抗日战争时期拍摄的摄影作品，以及匈牙利医生沈恩·乔治支持中国抗战的历史。

匈牙利前总理迈杰西·彼得在致辞中说：“五年前我参观过侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。当时我的心中满是悲伤，满是疑问，为何侵华日军的暴行如此令人发指，超出了文明人类的最底线，即便我阅读了许多历史学家的著作，这样的暴行也难以想象、让人无法理解！今天，这样一个展览可以教会年轻人理解和平，以及明白只有在和平的环境里人类才能共同发展。”

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰说，布达佩斯被誉为“多瑙河明珠”，南京是中国历史上的重要古都，也是面向未来的国际和平城市，多彩的历史文化为两地交流提供了广阔空间。希望“从历史的惨痛记忆中唤起人们对和平的向往和坚守，更加坚定地捍卫多样文明、维护世界和平，一起创造更加美好的未来。”

《南京大屠杀档案》于2015年10月9日入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。截至目前，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆已分别在美国洛杉矶、俄罗斯莫斯科、意大利佛罗伦萨、菲律宾马尼拉、法国冈城、白俄罗斯明斯克、捷克布拉格、丹麦奥胡斯等城市办展。此次展览将进一步增强匈牙利民众对南京大屠杀历史的认知，传递中国人民铭记历史、珍爱和平、不忘过去、开创未来的理念。

(责编：王禹蘅、常红)