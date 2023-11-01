人民网柏林10月31日电 （记者刘仲华）《科隆东亚艺术博物馆——汇聚东亚艺术的藏宝阁》纪录片日前在德国纽伦堡-埃尔兰根孔子学院举办首映仪式，向喜好东亚和中国艺术的嘉宾们展现了不同类别、不同时期东亚艺术的全貌。这是该学院制作的系列纪录片“循迹中国艺术”第三集。

纽伦堡孔院院长、该纪录片的总策划徐艳致欢迎词，介绍了该纪录片的拍摄历程。2021年以来，她带领主创团队克服疫情期间的种种困难，亲临科隆东亚艺术博物馆采访拍摄。该馆在欧洲同类博物馆中历史最为悠久，收藏了来自中、日、韩最具代表性的艺术品。摄制组采访了科隆东亚艺术博物馆前馆长施黛莉博士、副馆长石翠博士等多名专家学者，展示了科隆东亚博物馆中的珍贵文物及其背后鲜为人知的故事。她特别赞赏和感谢主创团队两年多来的付出和努力，期待这一成果为观众带来愉悦的观影体验。

影片序幕徐徐拉开，观众跟随着镜头欣赏着有厚重历史气息的青铜器，飘洋过海的华美宫廷服饰，须眉必现的佛像，还有充满宁静致远气韵的书法佳作，感慨于它们的动人魅力。

2021年初以来，在教育部中外语言交流合作中心支持下，纽伦堡-埃尔兰根孔子学院大胆创新，以“循迹中国艺术”为主题，与众多博物馆及收藏家合作，对德国的中国艺术收藏进行拍摄。拍摄以瓷器、书法、青铜器和宫廷艺术等为线索，在记录藏品和陈列空间的同时，还对各位博物馆负责人及艺术史家们进行了深度采访，发掘艺术品背后人与时间的故事。

系列纪录片共分为五集。第一集《痴迷瓷器的选帝侯“强者”奥古斯特——德累斯顿国家艺术收藏馆中的中国瓷器》和第二集《宫廷、市民阶层及个人收藏的独特瓷器》去年首映后，引发当地舆论热烈反响。德国萨克森电视台在周末黄金时段播放两集纪录片，并专门开设“记录中国”频道。德国博物馆门户网站“博物馆频道”将影片置顶首页，并浓墨重彩地介绍了项目团队和视频中的精彩发现。德累斯顿国家艺术收藏馆、汉堡艺术与工艺美术博物馆和一些视频新闻网站将纪录片链接放在醒目位置推荐给读者。

此次首映仪式上还举办了专题学术讲座《丝路之谜：塔里木盆地出土织锦》。来自柏林自由大学历史文化学院的青年艺术史学者张煊僳给听众们讲述了这个古丝绸之路上的故事。她从汉字“锦”在各个历史时期的发展演变过程入手，向听众介绍了这种名贵布料的材质、特性以及所承载的丝路历史文化意义，并用丰富的图片和史料讲述了织锦的起源、纹样和织造技术等。她以古丝绸之路南道塔里木盆地南部尼雅遗址等地出土的织锦为例，展示了汉朝成熟精湛的丝绸制作工艺及汉字织造技术。这些穿插在精美古代丝绸上祥云瑞兽图案间的汉字深深吸引了听众的兴趣，它们多为吉祥语，或呈现了古时当地人民的生活方式，或表达了当时西域各地对中原文化的推崇与认同，或传达了对美好生活的向往与祈愿。文物是历史的见证者和讲述者。古丝绸之路上“五星出东方利中国”锦护臂等国家一级保护文物见证了汉晋时期西域与汉王朝之间的密切关系，并呈现了各种跨地域的多元文化元素。近年来越来越多的考古发现表明，古丝绸之路有力推动了中西方的文化交流和文明互鉴。

张煊僳在讲座的最后表示，锦在古丝绸之路上的传播表明，不同文化与文明自古以来就相互吸引、相互融合。丝绸之路促进了文明的交流、交往、交融，改变了人们的生活方式，促使生产力不断发展，人类不断进步，形成了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，在人类文明交流互鉴史上写下了重要篇章。

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