新华社北京10月31日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦加沙地带内政部门31日说，以色列坦克部队当天进入加沙城西北部的卡拉马区，并在此区域驻扎。也门胡塞武装当天称，对以色列发动导弹和无人机袭击，以报复以军针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事行动。

巴勒斯坦安全部门人士当天告诉新华社记者，以军坦克部队在加沙城西北部前进时伴有以军海空力量掩护，目前以军已抵达南北走向的主路萨拉丁路，并向拉希德路前进，试图切断由北向南的所有路径。另据巴勒斯坦媒体报道，以军31日进入约旦河西岸阿鲁拉镇，并将哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里的住宅炸毁。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发表声明说，以军在加沙地带的行动已造成8525人死亡，2.1万余人受伤。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿31日发表声明说，胡塞武装当天“向敌人发射了大批导弹和无人机”，这是“为支持巴勒斯坦”发起的第三次针对以色列的军事行动。萨里阿说，胡塞武装“将继续使用导弹和无人机发起更多有针对性的打击，直至以色列停止侵略”。

以色列国防军31日表示，以军当天成功拦截一枚从红海地区方向射向以色列的地对地导弹。以军方在一份声明中说，这枚导弹被以色列“箭”式反导系统成功拦截，这是本轮巴以冲突以来以色列首次使用远程导弹防御系统。以色列消息人士当天早些时候表示，一架从也门飞往以色列南部城市埃拉特方向的无人机在红海上空被拦截。

俄罗斯总统普京30日晚与俄联邦安全会议成员、政府和强力部门负责人举行会议时指出，美国希望中东出现持续混乱而非持久和平，因此美国千方百计诋毁那些主张在加沙地带立即停火，并愿意为解决危机作出真正贡献的国家。（参与记者：王尚、吕迎旭、张天朗、柳伟建、陈汀）

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