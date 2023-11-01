新华社北京10月31日电 题：不断书写中美民间友好新篇

新华社记者朱超

10月30日，纪念美国第14航空队援华抗战80周年活动在北京中国人民抗日战争纪念馆举行。美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦携30余位飞虎队队员后代等来华出席活动。

在中美关系呈现止跌企稳积极势头之际，中方举行纪念活动，邀请飞虎队老兵及队员后代来华参访，重温两国人民用生命和鲜血铸就的深厚友谊，传递出促进中美民间友好的鲜明信号。

忆往昔，飞虎队的事迹里，浓缩着中美两国人民守望相助的深厚情义。1941年，一大批美国青年飞行员在陈纳德将军的率领下，组成美国志愿援华航空队来到中国。他们作战勇猛、虎虎生威，被中国人民亲切地称为“飞虎队”。援华作战期间，2000多名飞虎队员牺牲，数千名中国民众也在救助遇险飞行员的行动中献出了自己宝贵的生命。

看今朝，飞虎队精神对推动中美关系发展仍有着重要意义。

一方面，正如飞虎队老兵所说：“在战争年代我们并肩作战，在和平年代，我们也要做永远的伙伴。”中美作为两个大国，对当今世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任，应该也必须实现相互尊重、和平共处、合作共赢。

另一方面，从此前的“鼓岭之友”故地重游，到这次飞虎队老兵及后代来访，从中美已建立起284对友好省州和友城，到疫情过后两国民间及各界交往重新热络起来，我们看到，中美民间友好有着深厚的基础，发展好中美关系是两国民众心之所向。

“中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。”习近平主席多次强调加强民间友好和人文交流对发展两国关系的重要意义。作为中美两国人民共同的宝贵精神财富，传承弘扬飞虎队精神，有助于进一步筑牢两国友谊与合作的民意基础。

向未来，新时期中美关系的健康稳定发展，需要新时期飞虎队员的参与和支持，需要飞虎队精神在两国人民之间一代一代传承下去。中美关系的未来在青年。更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，必将为中美关系发展持续注入动力。

美中航空遗产基金会和飞虎队老兵们长期以来孜孜不倦在中美两国传播飞虎队故事，越来越多美国青少年正参与到“飞虎队友谊学校和青少年领袖计划”中来。在来访的代表团队伍中，既有百岁老兵，也有飞虎队“二代”“三代”甚至“四代”，这正是飞虎队精神代代相传的生动写照。

中方高度重视并一贯支持鼓励中美民间交往。美政界也应当顺应民意，从两国人民的福祉出发，从世界和平与发展的大局出发，与中方相向而行，共同书写新时期两国友好合作新篇章。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)