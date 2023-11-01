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欧元区三季度经济环比萎缩0.1%

康逸
2023年11月01日08:20 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔10月31日电（记者康逸）欧盟统计局10月31日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年第三季度欧元区国内生产总值（GDP）环比萎缩0.1%，欧盟GDP环比增长0.1%。

10月31日，一名男子从比利时布鲁塞尔一家贴有打折信息的店铺前走过。新华社记者 赵丁喆 摄

10月31日，一名男子从比利时布鲁塞尔一家贴有打折信息的店铺前走过。新华社记者 赵丁喆 摄

从国别来看，第三季度，欧盟第一大经济体德国GDP环比萎缩0.1%，法国和西班牙GDP分别环比增长0.1%和0.3%，爱尔兰、奥地利和捷克GDP分别环比萎缩1.8%、0.6%和0.3%。

数据还显示，第二季度欧元区GDP环比增长0.2%，欧盟GDP环比零增长。

10月31日，一名女子从比利时布鲁塞尔一家贴有打折信息的店铺旁走过。新华社记者 赵丁喆 摄

10月31日，一名女子从比利时布鲁塞尔一家贴有打折信息的店铺旁走过。新华社记者 赵丁喆 摄

此外，经季节调整后，欧元区和欧盟GDP第三季度均同比增长0.1%，第二季度分别同比增长0.5%和0.4%。

荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩表示，从第三季度GDP数据来看，今年下半年欧元区经济有可能出现技术性衰退。持续的经济和地缘政治不确定性以及加息影响，将给未来几个季度经济活动带来压力。

10月31日，顾客在比利时布鲁塞尔一家超市内选购面包。新华社记者 赵丁喆 摄

10月31日，顾客在比利时布鲁塞尔一家超市内选购面包。新华社记者 赵丁喆 摄

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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