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人类命运共同体理念再次写入联大裁军与国际安全委员会决议

2023年11月01日07:16 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月31日电 第78届联合国大会裁军与国际安全委员会10月31日表决通过“防止外空军备竞赛的进一步切实措施”“不首先在外空放置武器”等决议，重申国际社会应采取切实措施防止外空军备竞赛，促进和平利用和探索外空，共同致力于构建人类命运共同体。这是中国提出的人类命运共同体理念连续七年写入联大裁军与国际安全委员会相关决议。

　　中国裁军大使沈健当天在发言中指出，人类生活在同一个地球村，共享外空带来的福祉，形成安危与共的利益共同体、责任共同体、命运共同体。在外空领域践行人类命运共同体理念，就是致力于维护一个和平、安全、开放、合作的外空，确保全人类共享外空安全和发展红利。联大裁军与国际安全委员会再次通过相关决议，充分反映了国际社会防止外空军备竞赛、维护外空持久和平与安全的美好愿望。中方呼吁各方坚持真正的多边主义，共同推动在外空领域构建人类命运共同体。

　　2017年，人类命运共同体理念首次写入由中国、俄罗斯等国共同向联大裁军与国际安全委员会提交的“防止外空军备竞赛进一步切实措施”和“不首先在外空放置武器”决议，此后联大裁军与国际安全委员会每年均通过相关决议，重申致力于在外空领域构建人类命运共同体。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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