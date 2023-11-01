新华社北京10月31日电 （记者梅常伟）中央军委副主席何卫东31日在京分别会见来华出席第十届北京香山论坛的尼日利亚国防部长阿布巴卡尔、阿塞拜疆国防部长加桑诺夫、新加坡国防部长黄永宏，并同柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈举行会谈。

在会见阿布巴卡尔时，何卫东说，尼是中国在非洲的重要战略伙伴。希望双方在两国领导人战略引领下，加强战略协调，共享发展机遇，深挖合作潜力，携手将中尼关系打造成中非合作的典范。中国军队愿与尼方保持两军关系良好发展势头，继续密切各层级沟通，推动两军合作不断迈上新台阶。

阿布巴卡尔说，尼中友好交往密切而真诚，尼方坚定支持中国在国际和地区事务中的原则立场。

在会见加桑诺夫时，何卫东说，中阿有着绵延千年的深厚情谊。中方高度赞赏阿方积极响应构建人类命运共同体理念和参与共建“一带一路”。中国军队愿与阿方落实好两国元首重要共识，保持两军关系发展向上向好势头，密切高层交往，增进战略互信，拓展人员合作，努力取得更多新成果。

加桑诺夫说，阿方坚定奉行一个中国原则，愿与中方加强各领域合作，发展互利互惠的两国两军关系。

在会见黄永宏时，何卫东说，中方愿同新方深化落实两国领导人达成的重要共识，保持良好合作势头，坚决反对霸道霸凌，共同抵制“脱钩断链”，更好造福两国和地区人民。希望中新两军进一步增进互信、深化合作，加强多边协调配合，为维护南海地区和平稳定贡献力量。

黄永宏积极评价北京香山论坛地位作用，表示愿不断提升新中防务合作水平，共同应对面临的安全风险和挑战。

在同迪西哈会谈时，何卫东说，中柬是铁杆朋友。习近平主席今年先后同前首相洪森、新任首相洪玛奈举行会谈，引领中柬友谊不断向前发展。两军应传承发扬好中柬传统友谊，继续加强战略沟通，持续提升合作质效，坚决维护彼此核心利益，坚决维护国际公平正义，不断推进新时代中柬命运共同体走深走实。

迪西哈说，柬方始终致力于发展对华特殊友好关系，将一如既往坚定支持中方捍卫自身核心利益，共同维护地区和平稳定。

《 人民日报 》（ 2023年11月01日 03 版）

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