新华社联合国10月31日电 中国常驻联合国代表张军10月30日在安理会巴以局势紧急公开会上回击美国代表在发言中对中国的无理指责，指出中国不为当前的加沙局面“背锅”。

张军当天在其他国家代表发言后再次发言说，美国代表在发言中指责中国否决美国提出的决议草案，这是他当天听到的最没有道理的话。美国是想让中国对当前在加沙地带出现的局面负责，“这个锅中国背不起”。

张军说，美国代表应该非常清楚，中东局势是如何发展到了今天，在这中间美国到底都做了什么。是美国先后否决了几十项安理会关于中东和巴以问题的决议草案，导致安理会在中东和巴以问题上难以发挥应有的、负责任的、建设性的作用，导致安理会在推动落实“两国方案”上难以有效地作为。

张军指出，美国代表也应该清楚，中国及其他一些国家为什么投票反对美国上周提出的决议草案。美国在否决了巴西提出的决议草案之后，匆匆提出了自己的决议草案，但是这项决议草案完全忽视全世界特别是阿拉伯国家关于停火止战的强烈呼声，完全混淆是非，试图将巴以问题引入另一种叙事轨道。更危险的是，这种行为将给局势进一步升级“大开绿灯”。

张军说，对这样的草案，中国完全有理由投反对票，中方的投票立场基于事实，基于法律，基于良知，基于正义，也基于来自全世界特别是广大阿拉伯国家的强烈呼声。联大在随后通过的决议中就停火止战、保护平民、避免人道主义危机发出了十分清晰明确的信号。联大决议的通过得到了联合国绝大多数会员国的坚决有力支持，也证明中方的投票立场完全是正确的。

张军敦促美方真正采取负责任的态度，同其他安理会成员一道，聚焦当前加沙局势所面临的最紧迫的停火、保护平民、提供人道主义准入、避免更大的人道灾难等问题，凝聚共识，推动安理会尽早采取有意义、负责任的行动。

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