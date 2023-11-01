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中方呼吁俄乌冲突当事方保护平民和民用基础设施安全

2023年11月01日05:01 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月31日电 中国常驻联合国副代表耿爽10月31日在安理会审议乌克兰人道问题时发言，呼吁冲突当事方全力保护平民和民用基础设施安全。

　　耿爽表示，乌克兰危机仍在延宕，数百万人流离失所，人道局势令人担忧。战争冲突没有赢家，只会给无辜民众带来苦难。持续升级的战争已经造成许多冲突地区重要民用基础设施损毁，水电暖等供应面临短缺。随着又一个冬天即将来临，当地民众将经历战火与严寒的双重挑战。中方对此深感痛心和忧虑。

　　耿爽说，中方再次呼吁冲突当事方严格遵守国际人道法，遵循必要、区分和对称的原则，全力保护平民和民用基础设施安全。国际社会和人道机构应加大对受危机影响民众的人道救援力度，推进对民用基础设施的修复工作，帮助受危机影响的民众渡过难关。

　　耿爽指出，乌克兰危机影响全球粮食、能源和金融安全，拖累2030年可持续发展议程执行，冲击世界经济复苏和全球发展，发展中国家受害首当其冲。中方呼吁有关国家撤销单边制裁和长臂管辖措施，维护全球产业链供应链安全稳定，尽量减少乌克兰危机的负面外溢效应，减少危机对各国普通民众的负面影响。

　　耿爽表示，在乌克兰问题上，中方始终呼吁尽快停火止战，始终致力于劝和促谈，始终希望危机早日得到政治解决。中方敦促有关方面积极回应国际社会的和平呼声，加强接触，凝聚共识，为尽快恢复和谈逐步创造条件。有重要影响的国家应发挥建设性作用，不加剧对立，不激化矛盾，不延长战火，为实现和平营造有利环境。中方将继续站在和平一边，站在对话一边，同有关各方保持接触沟通，为政治解决乌克兰危机、恢复欧洲和平稳定作出努力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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