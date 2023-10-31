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广州港以技术创新服务全球

中国经济周刊 石青川
2023年10月31日21:12 | 来源：人民网-国际频道
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潮涌大湾区，澎湃新动能。

近日，首届国际传播“丝路奖”获奖代表采访团来到广州港，实地调研广州港以智慧化码头建设，服务全球贸易，助力共建“一带一路”行稳致远。

“广州港南沙港区四期工程作为新一代智慧港口，拥有目前世界智慧港口最先进功能。”广州港股份有限公司生产业务部副总经理莫斌介绍，该码头是全球首例应用北斗导航系统和5G通信的自动化码头，并在全球首次采用新一代自动化集装箱码头技术路线。

南沙港区的5G技术应用给巴基斯坦观察家报社长高哈尔·扎希德·马利克留下深刻印象。“这是我第一次到访真实的港口，之前看到的港口都是在一些纪录片或电影中。他们正在使用的5G与卫星技术让我印象深刻。”

在高哈尔·扎希德·马利克看来，共建“一带一路”不仅给参与国家带来经济增长、贸易繁荣，还对科技等领域的交流合作大有助益。中巴经济走廊很多具体项目不仅帮助当地解决了经济社会发展问题，也带来了新的发展理念。“我相信在下一个十年，巴基斯坦和中国的交流合作会更加深入，我对此充满期待。”

来自塞尔维亚的布兰科·祖约维奇与来自波黑的法鲁克·博里奇正在探讨科技运用在港口运输中的重要作用。石青川 摄

来自塞尔维亚的布兰科·祖约维奇与来自波黑的法鲁克·博里奇正在探讨科技运用在港口运输中的重要作用。石青川 摄

来自波黑的法鲁克·博里奇用手机记录广州港可以通达到的世界城市与地区。石青川 摄

来自波黑的法鲁克·博里奇用手机记录广州港可以通达到的世界城市与地区。石青川 摄

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：陈振凯

(责编：徐祥丽、杨牧)

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