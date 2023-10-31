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中希“一带一路”对话会在希腊举行

2023年10月31日23:04 | 来源：新华网
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　　新华社雅典10月31日电 中国中央广播电视总台30日在雅典举办“山海相通 中希辉映：中国希腊‘一带一路’对话会”，旨在落实高质量共建“一带一路”，推动中希文明智慧照鉴未来。

　　希腊前总统帕夫洛普洛斯在致辞时说，希腊与中国同为古老的文明国度，双方通过开展对话搭建沟通桥梁，树立了文明互鉴的典范和新型国际关系的范本，成为共同捍卫世界和平正义的重要力量。他期待此次活动在希中两国间拓展更广泛对话领域，打造不同文明、各国人民和谐共处之道，为希中两国友好做出更多贡献。

　　中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄说，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，希腊是共建“一带一路”重要参与方，也是中国在欧洲的好朋友、好伙伴。“一带一路”的繁荣发展，正是交流交往、互学互鉴的文明进程。中央广播电视总台将携手希腊文化媒体和各界开展更多领域、更深层次的合作，架起中希两国人民交流交融的桥梁。

　　中国驻希腊大使肖军正表示，此次中希双方媒体与文化机构合作，用影像记录文明、用时光雕刻价值，为推动中希文明互鉴做出可贵探索，是践行全球文明倡议的创新之举。

　　希腊文化部长门佐尼当天发表视频致辞，希腊旅游部长基法洛扬尼等希腊政府官员以及金融、航运、文化艺术等领域知名人士出席活动。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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