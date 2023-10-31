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中国电影节亮相西班牙马德里

2023年10月31日21:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里10月31日电 （记者颜欢）为庆祝中国西班牙建交50周年及马德里中国文化中心成立10周年，中国电影节开幕式于当地时间10月31日在位于西班牙首都马德里的电影资料馆举行。

作为庆祝中西建交50周年和中西文化旅游年的重点活动之一，本次电影节以“过去与现在”为主题，精心挑选了8部影片进行展映，包括《马路天使》《乌鸦与麻雀》《五朵金花》《大闹天宫》等4部中国影史上的标志性作品和《雄狮少年》《追光万里》《人生大事》《独行月球》等4部在当今电影市场上极有人气的代表性作品。马德里中国文化中心主任杨长青表示，希望通过这些影片能让西班牙观众更好地了解中国，并通过电影领域的交流合作，架起一座文化桥梁。

马德里市政府文化、体育及旅游局文化总协调员巴雷诺表示，中国电影节将成为展示中国艺术魅力的一个独特平台。在未来一段时间内，马德里电影资料馆将展映的中国电影，即有充满大胆想象和集中了新电影技术的科幻片，也有能让我们回到过去、感受中国传统文化的老电影。她表示非常期待观看每一部电影，相信这些影片能让更多西班牙人成为中国电影的粉丝。

据了解，2014年中西两国政府间签署《关于合作拍摄电影的协议》，近年来，两国电影产业交流频繁。本届中国电影节活动将持续9天，预计将有超过1200位观众赴现场观影。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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