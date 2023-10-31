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美国飞虎队代表团访华：“中国从未忘记自己的老朋友”

赵瞳、张文捷
2023年10月31日20:32 | 来源：人民网-国际频道
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今年是美国第14航空队援华抗战80周年。

9月12日，国家主席习近平复信美中航空遗产基金会主席格林（Jeffrey Greene）和飞虎队老兵莫耶（Harry Moyer）、麦克马伦（Mel McMullen）。他在信中表示，希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去。

2023年10月30日，美国飞虎队老兵梅尔·麦克马伦一行参访中国人民抗日战争纪念馆。中国人民对外友好协会供图

2023年10月30日，美国飞虎队老兵梅尔·麦克马伦一行参访中国人民抗日战争纪念馆。中国人民对外友好协会供图

带着重温历史、传承飞虎队精神的愿望，格林、莫耶和麦克马伦携30余位飞虎队员后代等近日访华。

10月30日上午，纪念美国第14航空队援华抗战80周年活动在北京中国人民抗日战争纪念馆举行。包括莫耶、麦克马伦在内的飞虎队老兵及后代，中美各界人士近百人出席活动。 抗日战争中，美国飞虎队与中国人民并肩作战，冒险开辟驼峰航线，为支援中国人民抗战作出重要贡献。

2023年10月30日，美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林在中国人民抗日战争纪念馆的活动中发表讲话。中国人民对外友好协会供图

2023年10月30日，美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林在中国人民抗日战争纪念馆的活动中发表讲话。中国人民对外友好协会供图

“在战争年代我们并肩作战，在和平年代，我们也要做永远的伙伴。”98岁的麦克马伦说。

麦克马伦回忆并讲述了中国村民勇敢救助飞虎队飞行员的故事。“他们挽救了数百名飞行员的性命。我们没有忘记他们的英勇行为！”麦克马伦感慨地说。

据统计，援华作战期间，2193名美籍飞虎队队员阵亡，200多名飞虎队队员被中国民众营救，数千名中国人在营救过程中献出了生命。

纪念馆内，格林、莫耶和麦克马伦等向抗战英烈群像敬献花篮并鞠躬致意。

格林回顾了习近平主席的信。他表示，复信再一次向美国、飞虎队以及全世界人民表明，中国人民从未忘记自己的老朋友。

点击阅读英文报道：

       Flying Tigers veterans visit Beijing, continuing friendship between China and US

(责编：徐祥丽、杨牧)

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