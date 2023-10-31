人民网迪拜10月31日电 （记者管克江）“今年上半年，来迪拜商会咨询的中国企业越来越多，阿中经贸合作势头令人欣喜。”迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔10月31日在接受人民网记者专访时表示，迪拜处在共建“一带一路”的关键节点，中国是迪拜第一大贸易伙伴。迪拜将充分发挥自身优势，充当东西方交流的重要桥梁。

人民网记者采访穆罕默德·卢塔。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜商会是中东地区最大的商业会员组织，截至2022年共有近35万家会员企业。穆罕默德·卢塔表示，中国企业对迪拜的兴趣与日俱增。统计显示，中国作为迪拜最大贸易伙伴和最大投资来源国的地位不断巩固，已有超过8000多家中资企业投资兴业，仅今年上半年就有664家中国企业落户迪拜。穆罕默德·卢塔说，中国始终是迪拜商会关注的最重要市场之一。目前迪拜商会在中国有上海、深圳、香港三个办公室，并且业务活动不断向北部省份延伸。“我们高兴地看到，来到迪拜投资合作的中国企业涉及领域非常广泛，不仅有传统经贸领域，还有更多数字经济领域的企业，包括农业科技、金融科技等创新企业。”

11月1日-2日，迪拜商会将主办首届迪拜商业论坛。论坛将围绕全球化、外商直接投资、数字化转型和新兴市场这四个议题，邀请来自全球不同领域的利益相关者展开深入讨论，共商合作机遇。穆罕默德·卢塔说，全球化和自由贸易是实现互利共赢的重要途径，迪拜坚定支持经济全球化。当前世界面临多重挑战，通过建立经贸联系和促进可持续发展，各方将能够共同应对挑战，提升各国民众生活水平。迪拜提出迪拜经济议程D33，致力于成为可持续发展和经济多元化转型的典范。

穆罕默德·卢塔表示，阿中经贸领域发展潜力巨大。“期待更多阿联酋企业到中国投资，为双方乃至地区的可持续发展注入新动力。”

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