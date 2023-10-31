人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“期待更多阿联酋企业到中国投资”

——访迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔

2023年10月31日20:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜10月31日电 （记者管克江）“今年上半年，来迪拜商会咨询的中国企业越来越多，阿中经贸合作势头令人欣喜。”迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔10月31日在接受人民网记者专访时表示，迪拜处在共建“一带一路”的关键节点，中国是迪拜第一大贸易伙伴。迪拜将充分发挥自身优势，充当东西方交流的重要桥梁。

人民网记者采访穆罕默德·卢塔。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

人民网记者采访穆罕默德·卢塔。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜商会是中东地区最大的商业会员组织，截至2022年共有近35万家会员企业。穆罕默德·卢塔表示，中国企业对迪拜的兴趣与日俱增。统计显示，中国作为迪拜最大贸易伙伴和最大投资来源国的地位不断巩固，已有超过8000多家中资企业投资兴业，仅今年上半年就有664家中国企业落户迪拜。穆罕默德·卢塔说，中国始终是迪拜商会关注的最重要市场之一。目前迪拜商会在中国有上海、深圳、香港三个办公室，并且业务活动不断向北部省份延伸。“我们高兴地看到，来到迪拜投资合作的中国企业涉及领域非常广泛，不仅有传统经贸领域，还有更多数字经济领域的企业，包括农业科技、金融科技等创新企业。”

11月1日-2日，迪拜商会将主办首届迪拜商业论坛。论坛将围绕全球化、外商直接投资、数字化转型和新兴市场这四个议题，邀请来自全球不同领域的利益相关者展开深入讨论，共商合作机遇。穆罕默德·卢塔说，全球化和自由贸易是实现互利共赢的重要途径，迪拜坚定支持经济全球化。当前世界面临多重挑战，通过建立经贸联系和促进可持续发展，各方将能够共同应对挑战，提升各国民众生活水平。迪拜提出迪拜经济议程D33，致力于成为可持续发展和经济多元化转型的典范。

穆罕默德·卢塔表示，阿中经贸领域发展潜力巨大。“期待更多阿联酋企业到中国投资，为双方乃至地区的可持续发展注入新动力。”

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部