新华社北京10月31日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌31日表示，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”，实现巴勒斯坦和以色列和平共处。中方将继续为推动巴勒斯坦问题早日得到全面公正持久解决作出不懈努力。

当日例行记者会上，有记者问：在联合国大会紧急特别会议日前高票通过巴以局势决议后，以色列方面表示坚决拒绝联合国要求加沙地带停火的决议。以常驻联合国代表将这一决议称作“耻辱”，称以色列将继续捍卫自己。中方对此有何评论？

汪文斌表示，本次联大决议呼吁立即实现持久的人道主义休战，停止敌对行动，要求各方遵守国际法，保护平民，呼吁撤销加沙地带北部紧急疏散令，反对强行迁移巴勒斯坦平民，这反映出绝大多数国家的强烈呼声。

“巴以冲突循环往复的根源在于巴勒斯坦领土长期被非法占领，巴勒斯坦人民独立建国的权利被长期忽视，巴勒斯坦民众的基本权利长期没有得到根本保障。这一历史不公不应再继续下去了!”汪文斌说。

汪文斌强调，各国都有自卫权，但都应遵守国际法特别是国际人道法，保护平民安全。每一条生命都是珍贵的。巴勒斯坦人民的生命和其他国家人民的生命一样，也应得到保护。当务之急是全面落实联大决议，停火止暴，避免局势进一步恶化，防止出现更大的人道主义灾难。

“历史证明，武力无法带来持久和平，以暴易暴只会陷入冤冤相报的恶性循环。只有秉持共同安全理念才能实现可持续安全，只有遵守国际法才能保障国际公平与正义，只有坚持政治解决方向才能彻底解决各方合理安全关切。”汪文斌说，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”，实现巴勒斯坦和以色列和平共处。

“中方将继续为推动巴勒斯坦问题早日得到全面公正持久解决作出不懈努力。”他说。

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