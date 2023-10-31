“十年栉风沐雨，十年春华秋实。共建‘一带一路’源自中国，成果和机遇属于世界。”10月18日上午，国家主席习近平出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表题为《建设开放包容、互联互通、共同发展的世界》的主旨演讲。演讲引发国际国内社会各界人士热烈反响。

各界人士在接受人民网记者采访时表示，习近平主席的演讲为推动高质量共建“一带一路”擘画新蓝图，为世界人民携手共同实现现代化描绘了宏伟愿景。各方相信，共建“一带一路”必将为人类建设更加美好的未来汇聚磅礴伟力。

汇集人类共同发展的最大公约数

“共建‘一带一路’坚持共商共建共享，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数。”习近平主席话语铿锵，各界人士倍感振奋。

摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什在人民大会堂现场聆听了习近平主席的主旨演讲。他对人民网记者表示，主旨演讲为“一带一路”建设擘画了全面蓝图，凸显了“一带一路”倡议开放包容、合作共赢、互利互惠、共同发展的内涵。他指出，摩尔多瓦从中看到了与中国深化互联互通和人文合作的机遇。“通过将自身发展目标与‘一带一路’倡议相对接，摩尔多瓦可以成为共建‘一带一路’的宝贵伙伴，从而获得经济增长的金钥匙，推动地区和平稳定发展。”

“赠人玫瑰则手有余香，成就别人也是帮助自己。”习近平主席演讲中的这句话，令哥斯达黎加经济、工业和商业部前副部长维利亚·戈瓦莱印象深刻。她表示，不同经济体之间相互依赖、互惠互利，才能实现共同繁荣的未来。“一带一路”倡议的绿色发展理念与哥斯达黎加的绿色环保愿景相契合，哥斯达黎加富于生物多样性，但缺乏自然保护手段，应该充分利用“一带一路”带来的相关合作机遇。

葡中工商会秘书长伯纳德·门迪亚表示，世界需要的是平衡普惠的发展。“一带一路”倡议提出10年来，取得了务实高效的发展成果，发展中国家成为最大受益者。他认为，“一带一路”倡议创造了富有建设性的积极营商环境，为葡萄牙和世界带来的是贸易投资、经济增长、社会繁荣、和平友谊。

现场聆听习近平主席的演讲，令红豆集团董事局主席周海江备受鼓舞。他表示，演讲既是高屋建瓴的蓝图擘画，也是刻画细致的行动指南，为中国企业参与高质量共建“一带一路”指明了方向。“要坚持目标导向、行动导向，咬定青山不放松、一张蓝图绘到底，我们坚信，‘一带一路’下一个十年必将更加辉煌。”

携手实现共同发展繁荣

“人类是相互依存的命运共同体”“只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事”“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建‘一带一路’最重要的力量源泉”，习近平主席这样总结共建“一带一路”过去10年取得的经验。

乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫说：“正如习近平主席强调的那样，古丝绸之路之所以名垂青史，靠的不是战马和长矛，而是驼队和善意。几个世纪的实践证明，地缘政治游戏和经济胁迫没有立锥之地，像‘一带一路’这样以各方共商、共建、共享为原则的友好合作，将始终站在历史正确的一边。”

巴基斯坦学者、全球化智库研究员明竺对人民网记者表示，共建“一带一路”国家不是被动的接受者，而是积极的参与者。坚持开放包容、互学互鉴、命运与共，正是“一带一路”倡议成为深受欢迎的国际公共产品的秘诀。

津巴布韦《先驱报》新闻与热点话题部主任沃尔特·尼亚穆孔迪瓦表示，“一带一路”倡议崇尚开放包容的精神，因此建设成果能够更公平地惠及各国人民。他说：“共建‘一带一路’让我想到一个画面：大家手挽手站在同一条大船上，同舟共济，命运与共。”

坦桑尼亚《卫报》记者玛丽·卡得凯提到，“一带一路”倡议令她印象最深刻的理念是开放包容。玛丽表示，中国已经取得了巨大的发展，但并不吝于向其他国家分享基础设施和科学技术领域的先进经验，通过这种开放合作的理念，中国与世界分享财富与机遇。

为高质量共建“一带一路”明确努力方向

“构建‘一带一路’立体互联互通网络”“支持建设开放型世界经济”“开展务实合作”“促进绿色发展”“推动科技创新”“支持民间交往”“建设廉洁之路”“完善‘一带一路’国际合作机制”，习近平主席在主旨演讲中宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为“一带一路”明确了新方向，开辟了新愿景，注入了新动力。

塞内加尔共和国财政和预算部长马马杜-穆斯塔法-巴说，习近平主席在演讲中宣布的八项行动，非常具有现实意义。“我认为最重要的措施涉及基础设施、能源和可持续发展，因为这些领域对非洲大陆，尤其是塞内加尔至关重要。非洲需要粮食安全，需要电力、水和卫生设施。”

坦桑尼亚西米尤省省长纳万达表示，互联互通、科技创新、数字经济发展等领域都是坦桑尼亚政府的工作重点，八项行动与坦桑尼亚政府的方针相契合。这些重大举措的落实将为坦桑尼亚的现代化提供更大的助力，开拓更广阔的空间。

博茨瓦纳国家商会董事南庚戌说，习近平主席在演讲中宣布的八项行动让世界充满期待：全面取消制造业领域外资准入限制措施，会吸引众多国际投资；中方每年举办“全球数字贸易博览会”，将与各国分享数字经济红利；实施1000个小型民生援助项目，将惠及非洲成千上万的普通民众。“我相信，在各方的共同努力下，‘一带一路’一定会铺就一条共同发展的繁荣路、造福人民的幸福路。”

（人民网 徐祥丽、夏晓伦、王禹蘅、苏缨翔、张荣、周雨、孙鸿宇、宋歌、叶列娜、晓琳）

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