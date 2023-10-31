人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共商共建共享 铺就共同发展繁荣之路

——习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上的主旨演讲引发热烈反响

2023年10月31日16:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号

“十年栉风沐雨，十年春华秋实。共建‘一带一路’源自中国，成果和机遇属于世界。”10月18日上午，国家主席习近平出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表题为《建设开放包容、互联互通、共同发展的世界》的主旨演讲。演讲引发国际国内社会各界人士热烈反响。

各界人士在接受人民网记者采访时表示，习近平主席的演讲为推动高质量共建“一带一路”擘画新蓝图，为世界人民携手共同实现现代化描绘了宏伟愿景。各方相信，共建“一带一路”必将为人类建设更加美好的未来汇聚磅礴伟力。

汇集人类共同发展的最大公约数

“共建‘一带一路’坚持共商共建共享，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数。”习近平主席话语铿锵，各界人士倍感振奋。

摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什在人民大会堂现场聆听了习近平主席的主旨演讲。他对人民网记者表示，主旨演讲为“一带一路”建设擘画了全面蓝图，凸显了“一带一路”倡议开放包容、合作共赢、互利互惠、共同发展的内涵。他指出，摩尔多瓦从中看到了与中国深化互联互通和人文合作的机遇。“通过将自身发展目标与‘一带一路’倡议相对接，摩尔多瓦可以成为共建‘一带一路’的宝贵伙伴，从而获得经济增长的金钥匙，推动地区和平稳定发展。”

“赠人玫瑰则手有余香，成就别人也是帮助自己。”习近平主席演讲中的这句话，令哥斯达黎加经济、工业和商业部前副部长维利亚·戈瓦莱印象深刻。她表示，不同经济体之间相互依赖、互惠互利，才能实现共同繁荣的未来。“一带一路”倡议的绿色发展理念与哥斯达黎加的绿色环保愿景相契合，哥斯达黎加富于生物多样性，但缺乏自然保护手段，应该充分利用“一带一路”带来的相关合作机遇。

葡中工商会秘书长伯纳德·门迪亚表示，世界需要的是平衡普惠的发展。“一带一路”倡议提出10年来，取得了务实高效的发展成果，发展中国家成为最大受益者。他认为，“一带一路”倡议创造了富有建设性的积极营商环境，为葡萄牙和世界带来的是贸易投资、经济增长、社会繁荣、和平友谊。

现场聆听习近平主席的演讲，令红豆集团董事局主席周海江备受鼓舞。他表示，演讲既是高屋建瓴的蓝图擘画，也是刻画细致的行动指南，为中国企业参与高质量共建“一带一路”指明了方向。“要坚持目标导向、行动导向，咬定青山不放松、一张蓝图绘到底，我们坚信，‘一带一路’下一个十年必将更加辉煌。”

携手实现共同发展繁荣

“人类是相互依存的命运共同体”“只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事”“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建‘一带一路’最重要的力量源泉”，习近平主席这样总结共建“一带一路”过去10年取得的经验。

乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫说：“正如习近平主席强调的那样，古丝绸之路之所以名垂青史，靠的不是战马和长矛，而是驼队和善意。几个世纪的实践证明，地缘政治游戏和经济胁迫没有立锥之地，像‘一带一路’这样以各方共商、共建、共享为原则的友好合作，将始终站在历史正确的一边。”

巴基斯坦学者、全球化智库研究员明竺对人民网记者表示，共建“一带一路”国家不是被动的接受者，而是积极的参与者。坚持开放包容、互学互鉴、命运与共，正是“一带一路”倡议成为深受欢迎的国际公共产品的秘诀。

津巴布韦《先驱报》新闻与热点话题部主任沃尔特·尼亚穆孔迪瓦表示，“一带一路”倡议崇尚开放包容的精神，因此建设成果能够更公平地惠及各国人民。他说：“共建‘一带一路’让我想到一个画面：大家手挽手站在同一条大船上，同舟共济，命运与共。”

坦桑尼亚《卫报》记者玛丽·卡得凯提到，“一带一路”倡议令她印象最深刻的理念是开放包容。玛丽表示，中国已经取得了巨大的发展，但并不吝于向其他国家分享基础设施和科学技术领域的先进经验，通过这种开放合作的理念，中国与世界分享财富与机遇。

为高质量共建“一带一路”明确努力方向

“构建‘一带一路’立体互联互通网络”“支持建设开放型世界经济”“开展务实合作”“促进绿色发展”“推动科技创新”“支持民间交往”“建设廉洁之路”“完善‘一带一路’国际合作机制”，习近平主席在主旨演讲中宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为“一带一路”明确了新方向，开辟了新愿景，注入了新动力。

塞内加尔共和国财政和预算部长马马杜-穆斯塔法-巴说，习近平主席在演讲中宣布的八项行动，非常具有现实意义。“我认为最重要的措施涉及基础设施、能源和可持续发展，因为这些领域对非洲大陆，尤其是塞内加尔至关重要。非洲需要粮食安全，需要电力、水和卫生设施。”

坦桑尼亚西米尤省省长纳万达表示，互联互通、科技创新、数字经济发展等领域都是坦桑尼亚政府的工作重点，八项行动与坦桑尼亚政府的方针相契合。这些重大举措的落实将为坦桑尼亚的现代化提供更大的助力，开拓更广阔的空间。

博茨瓦纳国家商会董事南庚戌说，习近平主席在演讲中宣布的八项行动让世界充满期待：全面取消制造业领域外资准入限制措施，会吸引众多国际投资；中方每年举办“全球数字贸易博览会”，将与各国分享数字经济红利；实施1000个小型民生援助项目，将惠及非洲成千上万的普通民众。“我相信，在各方的共同努力下，‘一带一路’一定会铺就一条共同发展的繁荣路、造福人民的幸福路。”

（人民网 徐祥丽、夏晓伦、王禹蘅、苏缨翔、张荣、周雨、孙鸿宇、宋歌、叶列娜、晓琳）

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部