新华网伊斯坦布尔10月31日电（记者眭黎曦 王峰 郭依格）中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东近日在接受新华社记者专访时谈到，“一带一路”倡议在土耳其得到社会各界积极响应和支持，为中土全方位互利合作注入动力。

中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东接受新华社“一带一路全球行”团队记者采访。“一带一路全球行”报道团团员 赵岸 摄

“土耳其作为陆上和海上丝绸之路的交汇点，是中方推动共建‘一带一路’的天然伙伴。”魏晓东说。2015年两国签署了关于对接“一带一路”倡议与“中间走廊”计划的谅解备忘录，随之展开并深化了双边一系列合作。

据魏晓东介绍，中方和土方之间建立了中土政府间合作委员会、中土经贸联委会、“一带一路”和“中间走廊”对接工作组等多个双边合作机制，不断加强双方的政策沟通渠道建设。

“近年来，中土共建‘一带一路’重点合作项目逐步落地生根。”魏晓东说，中土合作打造出了安伊高铁、胡努特鲁电厂等重大基建项目，华为、小米、航天光伏等高科技企业在土投资兴业，中国工商银行、中国银行等金融机构也积极参与双方的金融合作。

“中国已成为土耳其第三大贸易伙伴，去年中土贸易额达385.5亿美元，同比增长12.8%。”魏晓东介绍到。

除了政策沟通、设施联通、贸易畅通和资金融通，“一带一路”倡议架起的还是一座民心相通的桥梁。

今年2月土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生地震，近700名中国救援队员奔赴灾区救援，中国国内和在土大批机构人员捐款捐物，华侨华人积极投身灾后重建，也充分彰显了中土民众的友好情谊。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。中国已同150多个国家、30多个国际组织签署了“一带一路”合作文件。共建“一带一路”已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，为共建国家创造了42万个就业岗位。

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