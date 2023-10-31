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以色列称对黎巴嫩真主党基础设施发动空袭

2023年10月31日15:51 | 来源：新华网
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新华社北京10月31日电 以色列国防军10月31日说，以色列战斗机空袭了黎巴嫩真主党的一些基础设施。

10月28日，在黎巴嫩迈斯杰贝勒，一处居民区遭炮击后起火。新华社发（阿里·哈希绍摄）

10月28日，在黎巴嫩迈斯杰贝勒，一处居民区遭炮击后起火。新华社发（阿里·哈希绍摄）

以色列国防军在社交媒体“电报”上说：“刚刚，以色列国防军战机袭击了黎巴嫩真主党的基础设施，包括真主党使用的武器库、哨所和场所。”

按以色列国防军说法，黎巴嫩真主党过去几天不断向以色列发射火箭弹。

就以方此次袭击，黎巴嫩真主党暂未置评。

黎巴嫩真主党10月29日宣布，用地对空导弹击落黎巴嫩与以色列交界附近上空的一架以色列无人机。同一天，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在黎巴嫩的武装人员向以色列发射多枚火箭弹。

10月28日，闪光弹落在黎巴嫩纳古拉树林中燃起浓烟。新华社发（阿里·哈希绍摄）

10月28日，闪光弹落在黎巴嫩纳古拉树林中燃起浓烟。新华社发（阿里·哈希绍摄）

以色列和哈马斯10月7日爆发新一轮冲突后，黎巴嫩真主党与以军在黎以边境持续交火。黎巴嫩真主党方面数据显示，真主党迄今向黎以边境沿线40多个以军哨所发动逾80次袭击，超过40名真主党成员在黎以边境一带的交火中死亡。以军数据显示，至少7名士兵死于与真主党交火。

法新社评论，有舆论担忧如果真主党与以色列交火升级，中东地区动荡局势或加剧。国际移民组织10月27日在一份报告中说，黎以边境局势趋紧以来，黎巴嫩已有超过2.8万人流离失所。（刘曦）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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