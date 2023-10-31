新华社北京10月31日电 美国本周迎来西方传统节日万圣节，各种南瓜摆饰吸引眼球。然而，像艾伦·马佐蒂一样的美国西部和西南部州南瓜种植户却高兴不起来。

10月12日，美国得克萨斯州达拉斯植物园的“南瓜小镇”摆满了南瓜。新华社发（田丹摄）

年初，马佐蒂带着家人玩雪时，望着白雪皑皑的洛基山，以为会迎来一个丰收年。然而，高于往年平均水平的降雪仍无法提升日渐下降的水库水位。春天播种时，马佐蒂家南瓜种植量不得不减少一半。五六月份，几场强降雨又把田地变得泥泞不堪，无法追加种植。

据美联社29日报道，由于今年极端天气频发，农业生产缺水，加上劳动力成本和能源价格上涨挤压利润，美国南瓜种植户的收益大受影响。

高温干旱猛

气候变化加剧干旱和极端高温，直接影响得克萨斯、新墨西哥、科罗拉多等美国西部和西南部州的南瓜种植业。“这是我们几年来最糟糕的一年”，得克萨斯农机大学专家马克·卡罗尔说，灌溉系统已不足以缓解炎热、干燥天气的影响。

2020年10月31日，在美国新奥尔良市，人们在南瓜农场里玩耍。新华社发（魏兰摄）

卡罗尔为得州“南瓜首府”弗洛伊德县提供技术指导。他告诉美联社记者，南瓜耐高温能力较强，但今夏多地高温破纪录，农田气温长期超过38摄氏度。据他估算，高温干旱导致得州南瓜今年再次歉收，产量下降20%至40%。

他说，南瓜需要在凉爽的时候收获，否则会在运输过程中腐烂。

得州今年收获季节非常炎热，农民面临两难选择：要么冒着变质腐烂的风险采收南瓜，以赶上万圣节前南瓜热卖潮；要么等气温回落再采收，但错过热销季。

能源费用涨

雪上加霜的是，随着地下水位持续下降，抽水灌溉成本越来越高，一些南瓜种植户每月电费支出已高达数千美元。

林赛·派尔在得州北部种了384公顷南瓜，今年减产大约20%。可是她不仅电费开支在上涨，化肥、种子、燃料等几乎所有生产资料的支出都在上涨。

10月9日，在美国加利福尼亚州圣马特奥县半月湾举行的南瓜称重大赛现场，人们围观参赛的南瓜。新华社发（李建国摄）

派尔介绍，南瓜产量在生长早期难以预测，因为藤蔓可能看着长势良好，但如果灌溉不足，就不会开花结果。

史蒂文·内斯在新墨西哥州中部种植斑豆和南瓜，他认为地下水减少、灌溉成本上升会普遍影响当地农民的种植选择。在耗水量一样多的情况下，同一片地种南瓜比种玉米收入更多，更有利可图。

内斯说，归根结底，“我们真正面临的难题是缺地下水”。美联社报道，这一难题将持续，因为地下水被过度抽取后，可能需要数百年甚至更长时间才能恢复，而气候变化正导致西部地区降水持续减少。

人力成本增

美联社说，极端天气影响下，依赖灌溉的农民必须一次又一次地面对这样的状况：他们必须根据灌溉用水配额和地下水抽取成本确定种植什么作物以及种植多少面积，赌哪些作物能相对轻松地捱过更炎热、更干燥的夏季。

10月12日，游客参观美国得克萨斯州达拉斯植物园的“南瓜小镇”。新华社发（田丹摄）

科罗拉多州农户马佐蒂认为，如果没有足够的水，“还不如不种地”。

他认为劳动力是更大的问题。科罗拉多州农民面对干旱已有多年，已经逐渐习惯。然而，南瓜不能像玉米那样用机器收割，需要人工采收，先确定它们是否成熟，再把它们从藤蔓上割下来并准备运输，整个过程有许多环节靠的是经验。

马佐蒂雇用短工采收南瓜，但科罗拉多州最近制定一项法律，确保农场工获得加班费，而美国大多数州并不要求这样做。这使得劳动力成本较低的地方难以保持农产品价格竞争力，加上灌溉和农资成本增加，最终形成马佐蒂所说的“必输局面”。

马佐蒂说，他会再种几年南瓜，但“我之后没有未来”，“我的孩子们不会当农民”。（刘鸿彬）

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