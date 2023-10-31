人民网乌兰巴托10月31日电 （记者霍文）10月30日，中国驻蒙古国大使沈敏娟与蒙古国中华总商会企业代表座谈，近40家理事单位企业代表参会。

10月30日，中国驻蒙古国大使沈敏娟（右三）与中企代表座谈。人民网记者 霍文摄

沈敏娟表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，蒙古是“一带一路”的天然合作伙伴、最早支持倡议的国家之一，中国是蒙古重要投资来源国和最大贸易合作伙伴，双边关系发展势头良好。中华总商会作为在蒙中资企业重要合作平台，要引导企业抓住当前契机，不仅做好合作存量，还要做出合作增量，更要创出合作亮点，同蒙方实现更大互利共赢，也有利于自身在蒙长期可持续发展。

10月30日，中国驻蒙使馆座谈会现场。人民网记者 霍文摄

沈敏娟表示，中蒙关系没有最好，只有更好。中蒙关系将迎来更大发展机遇、面临更广阔合作前景。中华总商会更要集思广益、齐心协力，为推动两国关系、深化经贸合作作出更多贡献。

蒙古国中华总商会会长张义波介绍了商会开展工作情况，企业代表介绍了在蒙生产经营情况。大家都表示，两国元首在“一带一路”高峰论坛期间会晤达成的重要共识振奋人心，企业将立足在蒙长期发展，坚持合法合规经营，履行应尽社会责任，为蒙经济社会发展、为中蒙友好合作添砖加瓦。

10月30日，蒙古国中华总商会会长张义波（左一）汇报商会工作情况。人民网记者 霍文摄

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