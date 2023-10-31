新华社开普敦10月31日电 专访：进博会是连接出口商、买家和投资商的绝佳平台——访南非西开普省贸促局官员蒂鲁·奈杜

新华社记者王雷 王晓梅

中国国际进口博览会是将南非出口商与亚洲买家、投资商连接在一起的绝佳平台，南非西开普省旅游、贸易和投资促进局亚洲区贸易主管蒂鲁·奈杜日前在接受新华社记者书面专访时表示。

第六届进博会即将在中国上海举行，南非是主宾国之一。奈杜说，进博会一直受到南非出口商的热情响应，被认为是一个汇集优质买家的优质展会。

正忙着筹备参加进博会的奈杜说，今年西开普省贸促局将支持10家本地出口商参展，这些出口商主要来自食品和饮料行业，产品包括茶叶、葡萄酒和海鲜等。

据她介绍，西开普省对中国的主要出口产品包括锰矿石和锰精矿、柑橘类水果和未精炼铜；此外，葡萄酒也是该省主要对华出口产品之一，其高品质在国际市场上不断得到认可。西开普省是南非第一大农业出口省，“中国对优质农产品的需求不断增长，进博会为西开普省提供了一个很好的机会”。

奈杜特别提到，今年8月，中国海关总署、农业农村部发布关于解除南非部分地区口蹄疫禁令的公告，其中就包括西开普省。她认为，该省牛肉养殖户和牛肉贸易企业恢复对中国的牛肉出口，这对他们来说是一个巨大的机会，因为中国对优质牛肉产品的需求在不断增长。

奈杜表示，西开普省还看到了来自中国投资的“巨大潜力”，特别是在绿色能源和绿色制成品领域。她说：“就中国对非洲地区的对外直接投资而言，西开普省是一个具有吸引力的投资目的地。”

奈杜还透露，在今年8月南非成功主办金砖国家领导人会晤后，有很多来自中国的代表团访问了西开普省，释放出与当地政府加强联系，深入开展贸易和投资合作的信号。她说：“这些机会可以提高西开普省的制造业产出和出口，刺激和发展新行业，从而为当地提供更多创新机会。”

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