人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇丨专访：进博会是连接出口商、买家和投资商的绝佳平台——访南非西开普省贸促局官员蒂鲁·奈杜

2023年10月31日14:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开普敦10月31日电 专访：进博会是连接出口商、买家和投资商的绝佳平台——访南非西开普省贸促局官员蒂鲁·奈杜

　　新华社记者王雷 王晓梅

　　中国国际进口博览会是将南非出口商与亚洲买家、投资商连接在一起的绝佳平台，南非西开普省旅游、贸易和投资促进局亚洲区贸易主管蒂鲁·奈杜日前在接受新华社记者书面专访时表示。

　　第六届进博会即将在中国上海举行，南非是主宾国之一。奈杜说，进博会一直受到南非出口商的热情响应，被认为是一个汇集优质买家的优质展会。

　　正忙着筹备参加进博会的奈杜说，今年西开普省贸促局将支持10家本地出口商参展，这些出口商主要来自食品和饮料行业，产品包括茶叶、葡萄酒和海鲜等。

　　据她介绍，西开普省对中国的主要出口产品包括锰矿石和锰精矿、柑橘类水果和未精炼铜；此外，葡萄酒也是该省主要对华出口产品之一，其高品质在国际市场上不断得到认可。西开普省是南非第一大农业出口省，“中国对优质农产品的需求不断增长，进博会为西开普省提供了一个很好的机会”。

　　奈杜特别提到，今年8月，中国海关总署、农业农村部发布关于解除南非部分地区口蹄疫禁令的公告，其中就包括西开普省。她认为，该省牛肉养殖户和牛肉贸易企业恢复对中国的牛肉出口，这对他们来说是一个巨大的机会，因为中国对优质牛肉产品的需求在不断增长。

　　奈杜表示，西开普省还看到了来自中国投资的“巨大潜力”，特别是在绿色能源和绿色制成品领域。她说：“就中国对非洲地区的对外直接投资而言，西开普省是一个具有吸引力的投资目的地。”

　　奈杜还透露，在今年8月南非成功主办金砖国家领导人会晤后，有很多来自中国的代表团访问了西开普省，释放出与当地政府加强联系，深入开展贸易和投资合作的信号。她说：“这些机会可以提高西开普省的制造业产出和出口，刺激和发展新行业，从而为当地提供更多创新机会。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部