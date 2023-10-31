人民网记者 张艺开

亚洲象，用什么吃饭？用灵活的鼻子，它们可以抓取各式各样的食物。

今年6月，受亚洲象摄取颗粒食物行为的启发，中山大学及广东长隆集团的研究团队提出了一种智能操纵零散颗粒的策略，策略将被应用在食品工业中，推进高效转运颗粒状食品。

长隆野生动物世界的动物医院内，动物医生在为火烈鸟幼崽喂食。人民网记者 李舫摄

古往今来，人类的很多发明创造，是受到动物的启发。万物竞荣，生生不息。生物多样性是人类生存和发展的基础，保护生物多样性是全人类共同的责任。

长隆野生动物世界园区内，各类动物生活在一起。邓泳怡 摄

近日，首届国际传播“丝路奖”获奖代表采访团来到广州市，实地探访调研长隆野生动物世界在保护生物多样性等方面建设工作。记者了解到，这里是500多种珍奇动物在广州的家，乘车行驶在“动物之家”，仿佛穿梭在一幅万物和谐共生的山水长卷：

长隆野生动物世界园区内，黑熊在森林间散步。人民网记者 张艺开摄

熊猫吃着竹笋“下午茶”；盘羊爬上岩石眺望；马来熊抱着树干顾盼……动物和游览车中的记者，彼此好奇，久久对望。“多种动物混居在园区，形成小社区，不会感到无趣。”正如一位园区工作人员所说，“对于我们人类来说也是一样，可爱的动物们，也在治愈、启发着我们，让我们在这颗蓝色星球上不会孤单。”

长隆野生动物世界的动物医院内，马来熊在做核磁共振检查。人民网记者 李舫摄

如何保护生物多样性？近年来，我国颁布和修订森林法、草原法、渔业法等数十部相关法律法规，不断建立健全生物多样性保护体制机制和政策体系。截至去年年底，我国90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群得到有效保护。

但生物多样性保护之路仍任重道远，须久久为功。

生物多样性保护，离不开科技赋能。要持续推进保护生物学研究创新，优化用人机制、激励机制和“产学研”合作机制，更好凝聚起政策红利、科技实力、资本活力。在长隆集团，珍稀濒危物种保护喜讯频传：全球唯一大熊猫三胞胎成功繁育、黑叶猴诞下龙凤胎、虎鲸实现持续繁育……该集团同近10家高校及科研院所合作，探索生物保育技术，攻克了“物种繁育和资源维护难”等世界难题，繁育哺乳类、两爬类、鱼类和珊瑚等828种物种共8万余只。只有以解决关键技术难题为导向，加快优势资源集聚发力，才能为生物多样性及濒危物种保护提供“解渴”“解困”的科技支撑。

长隆野生动物世界园区内，长颈鹿正在散步。邓泳怡摄

保护生物多样性，更需创新科普形式，凝聚社会共识，带动全民参与。行走在动物世界园区内的动物医院，游客们透过玻璃，可见蟒蛇做X光、考拉拍B超……在这样的游览中，人们对动物保护保健知识有了沉浸式体验。越来越多的人逐渐意识到，保护生物多样性，可以从身边小事做起：从办公室里的双面打印，到出行方式的绿色低碳，个体行动的涓涓细流，将汇聚成共建万物和谐美好世界的时代巨浪。

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：陈振凯

(责编：贾文婷、常红)