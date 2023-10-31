新华社首尔10月31日电（记者陈怡 杨畅）韩国贸易协会相关负责人日前在接受新华社记者采访时表示，通过韩国贸易协会报名参加第六届中国国际进口博览会的韩国企业数量相比去年大幅增加，凸显进博会已成韩国企业进入中国市场重要平台，期待进博会为继续扩大韩中经贸合作发挥重要作用。

韩国贸易协会地区合作室中国科负责人尹在民告诉记者，预计有94家韩国企业通过韩国贸易协会报名参加第六届进博会，比去年增加40家。“这些参展企业中约有一半是首次参展，这体现出韩国企业对中国市场的期待。”

韩国贸易协会主要面向韩国中小企业提供服务，从第一届进博会开始每年都组织韩国企业参展。

尹在民表示，通过参加进博会，不少韩国企业与中国企业建立合作关系，成功进入中国市场。在韩国企业看来，参加进博会的最大优点在于能够接触到众多有购买力和交易意向的中国采购商。今年，不少韩国企业家将前往上海参与进博会，深入感受中国市场发展动态，了解自身产品市场竞争力。

尹在民认为，举办进博会体现了中国推动自由贸易和市场开放的决心。“我们期待进博会推动韩中经贸合作持续扩大。”

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