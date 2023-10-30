人民网记者 吴思萱

2023年是“一带一路”倡议提出10周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区是共建“一带一路”不可或缺的重要参与方。近日，人民网就中国与古巴双边交流、“一带一路”合作成果专访中国驻古巴大使马辉。

中国驻古巴大使马辉。中国驻古巴大使馆供图

人民网：古巴给您印象最深刻的是什么？

马辉：我于2021年7月抵达古巴履新。2年多来，古巴留给我很多美好的印象，其中最深刻的是古巴人民的热情友好，尤其是古巴党、政府和人民对中国的深厚感情。中古友谊源远流长。176年前首批华工远渡重洋来到古巴，许多华人参加了古巴独立战争，同当地人民并肩作战。哈瓦那中心广场华侨记功碑上的名言“没有一个华人是叛徒，没有一个华人是逃兵”，传颂着中古民间百年友好。1960年9月，百万古巴民众在哈瓦那革命广场振臂欢呼支持古巴领导人菲德尔·卡斯特罗同中国建交的场景历历在目。60多年来，在两国历代领导人的亲自关心、精心培育和大力推动下，中古特殊友好关系历经国际风云变幻，日益显示出强大的生命力，是真正的好朋友、好同志、好兄弟。

人民网：在您眼中，古巴与中国在国情和民情上有哪些共鸣？

马辉：古巴和中国虽然相隔万里，面积和人口相差很大，但在社会制度、历史和民族性格等方面有许多共鸣。

一是相同的理想信念。中古同为共产党领导下的社会主义国家，两国拥有共同的理想信念和奋斗目标，将双方紧紧团结在一起。卡斯特罗说古巴革命是为了穷苦人争取幸福生活的革命，习近平当选总书记后的首次公开讲话强调，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”中古两党两国在革命、建设和改革等不同时期的奋斗目标和理想信念完全相同。

二是相似的历史遭遇。两国历史上都深受殖民主义、霸权主义之苦，在马克思主义的指引下走上争取民族独立和人民解放的斗争道路。毛泽东主席、菲德尔·卡斯特罗总司令分别带领各自国家的人民，经过浴血奋战，终于取得革命的最终胜利并开展社会主义建设。邓小平同志、劳尔·卡斯特罗大将以巨大的勇气、智慧和魄力，开启国家改革的步伐，推动经济社会变革。当前，在习近平总书记的英明领导下，中国正迈向全面建设社会主义现代化国家新征程，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔的带领下，古巴正持续推进经济社会模式更新。两国在建设具有本国特色的社会主义道路上携手前行，共同探求社会主义事业发展的新前景。相同的历史遭遇让两国人民有着相似的世界观、历史观和价值观。在反对霸权主义，特别是反对霸权霸道霸凌行径方面，中古经常发出共同声音。此外，作为发展中国家和“全球南方”的天然成员，中国与古巴一起维护发展中国家的共同利益，提升发展中国家在全球治理体系中应有的话语权，实现共同发展、共同繁荣。

三是相同的国际主义情怀。中古人民均热爱和平，致力于维护世界和平、促进人类发展的正义事业。中国始终坚持人民至上、生命至上。何塞·马蒂思想和菲德尔·卡斯特罗思想中蕴含着深厚的人文关怀，并提倡国际主义精神。如在疫情期间，中国共向153个国家和15个国际组织提供抗疫物资，向34个国家派出37支抗疫医疗专家组，并向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗；古巴也向42个国家和地区派遣58支医疗队驰援抗疫斗争，均赢得了国际社会高度认可。此外，中国医生和古巴医生在非洲、亚洲等地区国家救死扶伤，共同守护当地民众生命健康，受到当地百姓普遍欢迎。

人民网：2014年中古两国元首见证了双方合作文件的签署，涉及经贸、农业、矿业等多个领域。近年来，双边发展获得了哪些实实在在的硕果？未来中古两国将在哪些领域开展深入合作？

马辉：2014年习近平主席访古以来，双方不断加强发展战略对接，拓展深化各领域务实合作，取得累累硕果。

一是党政联系不断加强。去年古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔访华期间，双方一致同意在新形势下增进战略协作，在推动构建人类命运共同体的过程中携手共建中古命运共同体。两国元首共同见证签署两国关于党际交流、外交部间磋商机制、共建“一带一路”、务实合作等双边文件。两党同意将继续加强机制化交往，就开展符合各自国情的社会主义建设加强交流，互学互鉴，不断丰富交往内涵，为中古关系全面深入发展提供有力政治支撑。今年4月，双方召开第五届中古两党理论研讨会，深入交流对重大理论和实践问题的看法，相互学习借鉴治国理政经验。

二是经贸合作持续深化。古巴是中国在加勒比地区主要贸易伙伴，已成为共建“一带一路”倡议和全球发展倡议的积极践行者，双方在能源、生物制药、农业、旅游等领域合作广泛。在能源领域，2014年两国签署合作谅解备忘录，进一步加强双方在可再生能源和能源节约领域的合作。2021年，古巴正式加入中国倡建的“一带一路”能源合作伙伴关系。两国能源企业友好合作也已持续多年，中国企业在古投资建设光伏电站、生物质电厂等项目，对古维护能源主权、改善能源结构、发展循环经济、实现可持续发展等具有重要意义。在生物制药领域，2004年以来，中古双方签署了4个合作谅解备忘录，建立联合工作机制并召开了12次工作组会议。两国合资企业发展稳健，单抗、干扰素等一批重磅产品相继上市，一批联合实验室等合作平台建成并投入运行。在农业领域，2014年，两国签署关于建立中古农业示范园区的合作协议，中古辣木科技合作中心、中古蚕桑科技合作中心相继揭牌，成为两国友谊新标志。在旅游领域，2020年双方签署了关于加强旅游合作的谅解备忘录。此外，中古双边贸易合作范围不断扩大，进出口商品种类日益丰富，中国已成为古巴朗姆酒、雪茄、蔗糖、咖啡等特色产品的第一大出口目的地。

三是人文交流日益密切。在语言教育方面，两国合作源远流长。21世纪初，两国教育部签订合作协议，在哈瓦那大学外语系设立了汉语教学中心。2009年，北京语言大学和哈瓦那大学合作成立了孔子学院，在过去的10余年里，近万名古巴学生走进孔院课程，学习汉语知识，感受中国文化，为增进两国人民的了解与友谊发挥积极作用。2022年，古巴罗德里格斯中学启动中学汉语教学项目，成为第一个开设中文课程的古巴中学。在援外培训方面，自中国对古巴开设援外培训课程以来，古巴参训学员人数接近7000人。近年来，古巴学员参训热情更加高涨，2023年1—9月，参训学员人数已超500人。

去年古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔访华期间，双方发表了《关于深化新时代中古关系的联合声明》，为两国合作发展指明了方向。未来双方将继续深化高质量共建“一带一路”合作，落实合作规划，加强在生物技术、可再生能源、卫生、经济、贸易、金融和网络安全等共同关心领域的合作。

人民网：今年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年。2021年12月，中国政府与古巴政府签署了关于共同推进“一带一路”建设的合作规划。您能否与我们分享一下在中古“一带一路”合作中的动人事例？

马辉：自2018年古巴加入共建“一带一路”倡议以来，在中古政府部门和社会各界共同努力下，共建“一带一路”倡议在基础设施、生物科技、可再生能源、卫生、教育等多个合作领域结出硕果。在此，我想与大家分享其中的3个有代表性的故事。

一是勠力同心，共同抗击疫情。新冠疫情暴发以来，中古两国秉持人民至上、生命至上理念，患难与共，守望相助。2020年初国内疫情暴发之初，古巴革命领袖劳尔大将和迪亚斯—卡内尔主席第一时间致函习近平主席，表达慰问和支持。迪亚斯—卡内尔主席还专程来到中国驻古巴大使馆，表达古巴党、政府和人民对中国党、政府和人民抗击疫情的慰问和支持。在国际疫情跌宕反复的背景下，中国政府向古巴援助呼吸机、制氧机、个人防护设备等抗疫物资近40吨。两国政府相关部门和企业通力合作，克服生产组货、国际运输等重重困难和压力，分9批次将上述物资运抵古巴并第一时间投放至抗疫一线，为应对疫情反弹高峰、抢救危重病患发挥了关键性作用。每一批抗疫援助物资运抵时均引起古巴各界热烈反响，古巴国家主席迪亚斯—卡内尔、外长罗德里格斯等政要通过社交媒体对中国共产党、政府和人民在古抗击疫情的关键时刻提供物资援助表示衷心感谢，表示中方的及时驰援一次又一次彰显了古中两国和两国人民之间坚不可摧的友谊。此外，中国全国对外友协、地方政府、企业、在古华人等政府组织和社会各界人士以不同形式向古巴人民提供帮助。在抗疫这场硬仗中，两国携手战斗，进一步深化了友谊，并为推动国际团结抗疫树立了典范。

二是加强南南合作，共建绿色丝路。2022年4月，中国向古巴援助的5000套家用太阳能光伏发电系统和配套节能灯具运抵古巴，帮助5000户古巴山区家庭解决基本用电问题和照明需求。这些农村家庭所在位置偏远、地形复杂，位于国家电网覆盖范围之外。令我印象深刻的是，在捐赠物资的交接仪式上，播放过一个捐赠项目实施全过程的视频，其中包括对已经用上捐赠太阳能系统的农村家庭的回访，带着草帽的农户坐在家门口的摇椅上，说在一天辛苦的劳作后，能回到家中在明亮的房间里打开收音机，听听喜欢的音乐和广播频道，令他感到无比幸福，访谈中流露出来朴实的喜悦、满足以及由衷的感激之情。我上世纪90年代曾经在中国西部地区开展扶贫工作，对那些民众的正向反馈十分理解并感到欣慰。除了造福当地偏远山区民众，这5000套家用发电系统每年二氧化碳减排量可达1600吨，为古方实现温室气体减排目标提供助力。相信在“一带一路”框架下，中古两国将继续坚持可持续发展、低碳发展，加强在新能源、清洁能源和应对气候变化领域合作，大力推广绿色生产生活方式，更好造福两国和两国人民。

三是教育为本，促进民心相通。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。民心相通的基础不仅仅体现在文化交流、文明互鉴，更体现在为两国人民带来真切福祉的合作项目中。每每看到古巴马路上成群结队走着的中小学生，我就能想到中古“一带一路”框架下双边务实合作、民心相通的又一生动案例。去年9月，中国政府向古巴捐赠的21种布匹运抵古巴，这些布料大部分用于制作古巴中、小学生2022至2024学年的校服、制糖厂工人的工作服，有效帮助缓解了当地的服装制作用布料需求，提高古巴学生和工人群体的生活质量和社会保障水平。此外，这些布料还用于部分酒店的床品及餐布的制作，为古巴酒店提高服务质量，推动旅游业发展，增加外汇收入提供支持。这样一个项目涉及了3个行业，社会影响广泛，增进两国人民的友好感情，为民心相通添砖加瓦。另外我还想补充的是，推广在古中文教学也为增进两国人民的了解与友谊发挥了积极作用，包括古巴中学生在内的数万人学习汉语知识，感受中国文化，两国民心相通的基础越来越实。

人民网：在您看来，“一带一路”合作对古巴当地经济发展和中古两国未来关系将发挥怎样的作用？

马辉：中古保持高度政治互信，高层交往频繁，这构成了中古不断深化共建“一带一路”的坚实基础。去年11月，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔访华期间，中古双方签署共建“一带一路”有关谅解备忘录，两国元首一致同意深化高质量共建“一带一路”合作，落实合作规划。

今年9月，中共中央政治局常委、中央纪委书记李希作为习近平主席特别代表出席“77国集团和中国”哈瓦那峰会并对古巴进行访问，也谈及要深入推进高质量共建“一带一路”，将两国的高度政治互信进一步转化为更多务实合作成果。深化“一带一路”合作是落实两国元首共识的重要途径，在政策上，共建“一带一路”为中古双方全方位务实合作提供总体指导和预期，有助于进一步加强两国的发展战略对接，推动各个领域的合作项目走深走实。相信在中古党、政府和人民的共同努力下，“一带一路”合作将促进两国政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、人文联系更加紧密。

对于古巴社会经济发展而言，在共建“一带一路”倡议框架下，两国企业在生物科技、可再生能源等领域展开了卓有成效的互惠合作：两国企业发挥在生物技术和医疗服务领域各自的优势，在已有合作机制框架积极开展相关交流，通过学术交流、建立合资公司、共建实验室等多种形式展开合作，目前双方30多个生物技术合作项目正加快推进，为企业带来利润，给老百姓带来实实在在的好处；中国企业通过商业合作的方式在古巴建设了多个太阳能光伏园，其中，中英古三国共同投资建设的马里埃尔发展特区光伏园成功并网，总容量达61.9兆瓦，已成为三方合作共建“一带一路”的成功案例；去年，京东古巴精品国家馆开馆，朗姆酒、咖啡、蜂蜜、果酱等古巴特色优质产品通过跨境电商进入中国，增加中国消费者选择的同时为古巴扩大对华出口，增加外汇收入创造了机遇。总体而言，“一带一路”合作有利于古巴提高基础设施建设和管理水平，恢复产能和现代化升级改造，保障相关产业发展，稳定就业和市场供应，助力古巴解决发展难题，夯实经济和社会发展基础。

人民网：在3月15日晚举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，中国向世界首次提出全球文明倡议，引起广泛关注。您如何理解这一倡议？在您看来，这一倡议对未来中古两国乃至中国和拉美地区的人文合作将产生怎样的影响？

马辉：今年3月，中国提出全球文明倡议，强调共同倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作。古巴各界对此反响热烈，迪亚斯—卡内尔主席和多名古巴政要也第一时间以各种形式表示支持。

当今世界正在经历百年未有之大变局，变乱交织，挑战重重。习近平主席着眼全人类发展，先后提出人类命运共同体、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等一系列重要理念主张。全球文明倡议的提出，与前述重要理念一脉相承、紧密关联，都是基于协和万邦、天下大同的中华传统美德，呼吁在新的历史背景下，各国在各领域彼此尊重，同舟共济，携手同行，通过精诚合作，实现互助共赢。如果说共建“一带一路”是深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，那么全球文明倡议是实现民心相通的重要支柱。

中国有句古话，“志合者，不以山海为远。”中方向来重视中拉关系、中古关系，在推动构建人类命运同体的过程中先后提出共建中拉命运共同体和中古命运共同体。全球文明倡议为中拉、中古在人文领域深化交流合作，进一步增进中拉、中古人民民心相通提供了坚实保障，明确了前进方向。中拉、中古之间开展文化交流、共促文明发展的佳话很多。例如，古巴是最早接受中国公派留学生的拉美国家，至今已为中国培养了数千名西语人才。“汉语热”也在古巴持续升温，越来越多的古巴年轻人走进中文课堂。在2023年全球大学生“汉语桥”比赛中，来自古巴国际关系高等学院的白德辉同学一举获得美洲赛区总冠军，这是古巴选手历届参赛的最好成绩。希望未来在共同推进全球文明倡议的道路上，中古双方能联合开展更多人文交流项目，通过思想共融、文化交融、情感互融，共同谱写新时代中古文明交流互鉴新篇章，实实在在造福两国人民，使中古人民的心贴得更近、手拉得更紧。

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(责编：王禹蘅、常红)