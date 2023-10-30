人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企承建墨西哥首都地铁现代化改造项目开通运营

2023年10月30日10:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中车株机公司承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目正式开通仪式。人民网记者 谢佳宁摄
中车株机公司承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目正式开通仪式。人民网记者 谢佳宁摄

人民网墨西哥城10月29日电 （记者谢佳宁）10月29日，中车株机公司承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目正式开通运营。墨西哥城运营长达半个世纪之久的地铁1号线“更新换代”，更加安全、便捷、智能。

墨西哥城市长马蒂·巴特雷斯表示，感谢所有为这个项目做出努力的各方。地铁对墨西哥城市民非常重要，既是市民日常生活不可或缺的一部分，也是墨西哥城文化的重要组成部分。全线改造后的墨西哥城地铁1号线项目，出入站口位置不变，其他设施都是全新的，相信一定会给墨西哥城广大市民带来全新的、更加舒适的乘坐体验。

中国驻墨西哥大使张润在致辞中表示，墨西哥城地铁1号线改造工程是墨西哥首都墨西哥城重要民生工程，其成功开通运营，标志着中墨友谊之路有了新的里程碑。张润赞赏中方企业重视履行社会责任，创造就业岗位，并培训当地管理和技术人员。

据中车株机公司总经理王巧林介绍，经过全新改造后的地铁1号线，一是配备了全新的CBTC系统（基于无线通信的列车自动控制系统），可以实现自动加减速、自动调度、自动停车，大幅提升了运营效率；二是全新的轨道系统解决了过去木质轨枕容易潮湿腐蚀的问题，极大提升了轨道整体强度和使用寿命；三是全新的乘客信息系统与广播系统增加了列车到站提醒功能，可以让乘客更加直观地了解列车运行时间。

此外，中车株机公司还专门为墨西哥城地铁1号线研发了新型胶轮地铁列车。列车为9节编组，最高运营速度每小时80公里，载客量高达2252人，具有满足8%的爬坡能力和45米的曲线半径通过能力，噪声更低、安全性更强、能耗更低。

墨西哥城交通厅厅长安德烈斯·拉约斯表示，地铁一号线路段一的开通，创造了新的历史征程，经过改造后的地铁一号线，以全新的面貌、全新的系统为人民提供更优质的服务。希望各方能够继续努力，加强合作，全力以赴推进路段二及全线如期开通。

开通仪式后，参加仪式的嘉宾及民众登车体验。

墨西哥城地铁专家豪尔赫·阿尔卡拉兹表示，他十年前就曾去往中国，参观了多个城市的地铁系统，今天又一次体验性能高、安全性高、舒适性强的“中国制造”，感到十分开心，希望未来能与中国中车展开更多的合作。

中车株机墨西哥公司墨籍员工艾克特表示，能够参与到这条线路现代化改造，为家乡人民作出自己的贡献，他感到非常自豪。改造后的线路非常现代化，车辆运行更加平稳、舒适、安全。

墨西哥城地铁1号线1969年开始运营，全长18.83公里，设有20个车站，是墨西哥最重要的一条地铁线路，每日客流量可达100多万人次。

中国中车在墨西哥克雷塔罗建设了本地化工厂，积极推进本地化制造，已交付车辆15列共135节，共开发本地供应商100余家，带动了当地轨道交通装备产业链发展，同时培训近300名墨方技术人员，提供近1500个就业岗位。据悉，中车株机公司、中车香港公司组建联合体于2020年12月获得墨西哥城地铁1号线项目。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部