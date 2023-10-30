中车株机公司承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目正式开通仪式。人民网记者 谢佳宁摄

人民网墨西哥城10月29日电 （记者谢佳宁）10月29日，中车株机公司承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目正式开通运营。墨西哥城运营长达半个世纪之久的地铁1号线“更新换代”，更加安全、便捷、智能。

墨西哥城市长马蒂·巴特雷斯表示，感谢所有为这个项目做出努力的各方。地铁对墨西哥城市民非常重要，既是市民日常生活不可或缺的一部分，也是墨西哥城文化的重要组成部分。全线改造后的墨西哥城地铁1号线项目，出入站口位置不变，其他设施都是全新的，相信一定会给墨西哥城广大市民带来全新的、更加舒适的乘坐体验。

中国驻墨西哥大使张润在致辞中表示，墨西哥城地铁1号线改造工程是墨西哥首都墨西哥城重要民生工程，其成功开通运营，标志着中墨友谊之路有了新的里程碑。张润赞赏中方企业重视履行社会责任，创造就业岗位，并培训当地管理和技术人员。

据中车株机公司总经理王巧林介绍，经过全新改造后的地铁1号线，一是配备了全新的CBTC系统（基于无线通信的列车自动控制系统），可以实现自动加减速、自动调度、自动停车，大幅提升了运营效率；二是全新的轨道系统解决了过去木质轨枕容易潮湿腐蚀的问题，极大提升了轨道整体强度和使用寿命；三是全新的乘客信息系统与广播系统增加了列车到站提醒功能，可以让乘客更加直观地了解列车运行时间。

此外，中车株机公司还专门为墨西哥城地铁1号线研发了新型胶轮地铁列车。列车为9节编组，最高运营速度每小时80公里，载客量高达2252人，具有满足8%的爬坡能力和45米的曲线半径通过能力，噪声更低、安全性更强、能耗更低。

墨西哥城交通厅厅长安德烈斯·拉约斯表示，地铁一号线路段一的开通，创造了新的历史征程，经过改造后的地铁一号线，以全新的面貌、全新的系统为人民提供更优质的服务。希望各方能够继续努力，加强合作，全力以赴推进路段二及全线如期开通。

开通仪式后，参加仪式的嘉宾及民众登车体验。

墨西哥城地铁专家豪尔赫·阿尔卡拉兹表示，他十年前就曾去往中国，参观了多个城市的地铁系统，今天又一次体验性能高、安全性高、舒适性强的“中国制造”，感到十分开心，希望未来能与中国中车展开更多的合作。

中车株机墨西哥公司墨籍员工艾克特表示，能够参与到这条线路现代化改造，为家乡人民作出自己的贡献，他感到非常自豪。改造后的线路非常现代化，车辆运行更加平稳、舒适、安全。

墨西哥城地铁1号线1969年开始运营，全长18.83公里，设有20个车站，是墨西哥最重要的一条地铁线路，每日客流量可达100多万人次。

中国中车在墨西哥克雷塔罗建设了本地化工厂，积极推进本地化制造，已交付车辆15列共135节，共开发本地供应商100余家，带动了当地轨道交通装备产业链发展，同时培训近300名墨方技术人员，提供近1500个就业岗位。据悉，中车株机公司、中车香港公司组建联合体于2020年12月获得墨西哥城地铁1号线项目。

(责编：王禹蘅、常红)