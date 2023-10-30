人民网内罗毕10月29日电 （记者黄炜鑫）瓦乌消息：当地时间10月28日，中国第十三批赴南苏丹（瓦乌）维和部队授勋仪式在联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）瓦乌超级营地的中国工兵营区举行，来自我维和工兵、医疗分队的331名官兵全部被授予联合国“和平荣誉勋章”，以表彰他们在执行维和任务期间的优异成绩和为维护南苏丹和平事业作出的突出贡献。

西战区司令哈根准将高度赞扬了中国第十三批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵、医疗分队为南苏丹和平事业做出的努力。他说：“两支中国维和分队一年来高标准完成了各项授权任务，为推进南苏丹和平进程贡献了中国力量、彰显了大国担当，是所在维和任务区里出兵国学习的榜样和最耀眼的中国名片。”

哈根在我工兵分队指挥长的陪同下检阅了维和部队方阵，我维和工兵分队仪仗队举行了分列式，联南苏团西战区高层为我维和部队官兵代表颁发司令嘉奖，并为全体官兵授予联合国“和平荣誉勋章”。我工兵、医疗分队还为到场嘉宾带来了集舞龙舞狮、哑语手势操、武术表演、防卫演练等中国特色文化队伍表演。

中国第十三批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队指挥长李辉说：“此次授勋活动，既是对我们部署在南苏丹任务区的维和工兵、医疗分队一年来辛勤工作的肯定，也是对中国军人积极投身维和事业的激励褒奖。我们将一如既往树立好中国标准、展示好中国形象、展现好大国担当，为维护世界和平贡献更多中国力量。”

据悉，中国第十三批赴南苏丹维和工兵分队和医疗分队分别由陆军第82集团军某合成旅和郑州联勤保障中心抽组，自去年12月部署至任务区后，工兵分队主要担负任务区交通要道抢修、民生设施维护及人道主义援助等授权任务，先后完成3条主补给线修复、3座重要桥梁抢通、3座枢纽机场修缮和多项联合国基地基础建设任务，累计修复道路220余公里，完成各类工程施工任务160余项。医疗分队主要负责联合国工作人员及维和部队的日常医疗保障、突发卫生事件的应急医学救援等任务，目前已累计接诊患者1435人次，完成各类检验检查累计1100余人次，2300余项，完成手术24台次，医疗后送7人次。

(责编：王禹蘅、常红)