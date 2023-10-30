欧亚记者在拍摄苗绣工艺品。人民网 花放摄

人民网凯里10月30日电 （花放、邓洁、褚梦琦）欧亚国家媒体记者团日前走进贵州黔东南州台江县，分别在该县党岗略村和台盘村领略当地特色民俗文化和乡村体育的魅力。

据介绍，党岗略村所在的施洞镇苗族文化底蕴深厚，民族旅游资源丰富，有工艺精湛、精彩纷呈的刺绣品和银饰品，有“写在身上的历史”之称、记载苗族历史文化、精美绝伦的苗族服饰等，集中体现了清水江苗族悠久灿烂的民族文化，是生动的“苗族历史博物馆”。

“你们一般在什么场合穿苗族服饰？”“手工缝制一套这样的衣服需要多长时间？”“这个银饰有多重？我可以试戴一下吗？”……11名来自欧亚“一带一路”共建国家的记者团团围住了当地苗族刺绣非遗传承人邰春花，向她详细了解苗族刺绣的特点。来自格鲁吉亚的记者凯瑟琳·古卢阿和阿塞拜疆记者尼加尔·拉赫曼诺娃还当场试穿了苗族服饰，对其赞不绝口，并第一时间将自拍的短视频发到了社交媒体上。

在苗族银饰锻造技艺非遗传承人吴水根的工作室门前，外媒记者们又排起了队，去亲身体验苗族银饰的锻造工艺。来自土库曼斯坦的托菲克·马梅多夫表示，这是他第一次接触苗族文化，印象极其深刻，苗族的服饰色彩明快，苗族的人们也都热情好客。无论是苗族刺绣还是银饰他都非常喜欢，当场就买了几个银饰，打算回国送给朋友。

吉尔吉斯斯坦记者乌玛特库尔·布拉尔基耶娃认为，党岗略村以其独特的风格和古老的传统而闻名。这里的人祖祖辈辈传承着刺绣、锻造银饰等传统民族技艺。他们坚持手工制作，为艺术品赋予鲜明的个性和深厚的内涵。

28日，2023年全国和美乡村篮球大赛（以下简称“2023年全国‘村BA’”）冠军争夺战在台盘村举行。据了解，台盘村举办篮球赛的历史可追溯至1936年，每逢当地“六月六”吃新节，村民便会举行篮球比赛，并形成“从天亮打到天黑，又从天黑打到天亮”的“天亮文化”。自今年赛事启动以来，“村BA”篮球风席卷全国，乡村体育与民俗文化的巧妙融合引起社会广泛关注，加速促成了村美、人富、精神足的和美乡村新局面。

这场“村BA”总决赛的比赛场地就设在村口球场，参赛者也以村民为主，甚至连冠军奖品都是苗族特色冠军银帽、一头当地的黄牛以及台江鲤吻香米，极具黔东南乡村气息。欧亚记者们坐上总决赛现场的看台观战，现场体验这场属于当地村民和篮球爱好者们的盛宴。

白俄罗斯记者雅罗斯拉夫·丹尼连科感叹：“我本人并不是个篮球迷，但还是想说，中国的这项乡村体育赛事真是太酷了！”观赛期间，他一直为参赛双方加油助威，并表示这项赛事的影响力完全超出了他的预期：比赛现场来了很多观众，看起来根本就不像是一场乡间赛事，而像是一场国家级的职业联赛；现场观众的脸上都洋溢着笑容，观赛热情格外高涨，不仅为本地球队加油，同时也为对方加油。

布拉尔基耶娃觉得光自己在现场看还不过瘾，甚至视频连线远在吉尔吉斯斯坦的家人，让他们共同感受中国乡村体育的魅力。她说：“很难想象，这样的一场乡间比赛竟能有如此高的关注度。男女老幼，甚至包括3、4岁的孩子都来观看比赛，气氛太热烈了！我被赛场上的气氛深深的感染了，忍不住想和他们一起呐喊。”

今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。为加强“一带一路”伙伴国家媒体交流，人民网设立了“一带一路”青年友好交流项目。交流项目“走进贵州——欧亚国家媒体看贵州”活动正在进行，足迹遍及贵州全省4个市（州）。

(责编：王禹蘅、常红)