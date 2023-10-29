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美国今年大规模枪击事件已致600多人死亡 系10年来同期最高

2023年10月29日10:03 | 来源：海外网
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海外网10月28日电 据美国福布斯网站10月27日报道，2023年迄今为止，美国已有600多人在大规模枪击事件中丧生，这是10年来大规模枪击事件造成的最高死亡数字。

美媒称，本星期在美国北卡罗来纳州和缅因州发生两起大规模枪击事件，分别导致5人和18人死亡，这使得全美今年的大规模枪击事件总数达到566起，导致至少602人死亡。值得注意的是，这一数字超过了过去10年的同期数据，2022年，同一时期死亡人数为545人，2021年的同一时期为564人，2020年的同期死亡数字为413人，而在2014年至2019年，死亡人数从未超过400人。

英国《每日邮报》10月26日报道，今年截至目前，美国已有超过1.5万人死在枪口下，包括240多名12岁以下的儿童和超过1000名12到17岁的青少年。美国儿科医生专家巴尔加瓦9月底接受《米德兰日报》采访时表示，美国已经成为一个困在枪支暴力中的国家，枪支暴力正引发民众的恐惧和焦虑。（海外网 张霓）

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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