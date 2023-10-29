“2023年，中国和安哥拉迎来了两个重要历史节点，分别是‘一带一路’倡议十周年和中安建交40周年。在这个特殊时刻，卡宾达省卡约新港口项目的建设成为了中安合作的生动写照，不仅为双方带来丰硕的经济成果，还在政治、社会和地区合作方面产生了深远影响。”中国路桥安哥拉办事处总经理王栋日前接受本报记者采访时说。

卡约新港口项目位于安哥拉卡宾达省，由中国进出口银行提供买方信贷资金，由中国路桥工程有限责任公司以EPC总承包方式实施。项目包括新建深水港口工程、港口设备的采购，以及与港口港区配套的自贸区及相关设施建设。港口工程的主要部分是在近岸水域新建一个离岸式700米长的集装箱和散杂货码头，背后形成吹填堆场，还包括引堤、引桥和陆域设施，形成了一个功能齐全的大型深水港口，设计年吞吐量达580万吨。王栋表示，卡约新港口项目已完成超过40%的工程，预计将于2025年年底竣工。这个项目不仅代表着中国企业的高水平工程实施，还体现了中安两国在“一带一路”框架下的密切合作。

卡约新港口项目作为当前安哥拉政府最为关心的基础设施项目之一。项目建设过程中，包括时任国防部长的洛伦索总统、国民议会议长等高官都到项目现场进行视察。安哥拉政府高官认为，卡约新港作为目前卡宾达省体量最大的基础设施建设项目，各方应充分认识其作为安哥拉和刚果（金）两国间航运走廊的战略意义及其对卡宾达省乃至整个国家经济发展的深远影响，在项目实体和财务执行方面给予更多支持和便利，以便共同推动项目顺利完工，让安哥拉政府和人民早日受益。

中国路桥在卡约新港口项目建设过程中，积极推进属地化管理，是实现从“建设者”向东道国经济社会发展“参与者”的转变，也是“一带一路”倡议下“走出去”的中国企业实现高质量发展的重要途径。项目团队高度重视促进文化融合、深入实施属地化管理。当然，项目建设过程中也面临一些挑战。比如，当地的基础设施不完善，交通、供水、供电等方面存在问题，导致项目前期起步时需解决这些困难。建筑材料供应也曾受制于物流不畅和供应链问题，需要从国内或其他国家采购，并经过漫长的运输才能到达项目现场。此外，卡宾达省的劳动力市场存在人员和技能短缺问题，项目需要对当地员工进行培训。

卡约新港口项目的一名当地人事主管称，他入职卡约新港口项目已经有6年了，一开始在前场担任小车司机，负责在项目外联或外出采购时驾驶车辆，由于英语较好，可以很好地与中方人员进行工作沟通，之后就被调整到属地员工人事管理岗位，负责办理属地员工的入职、考勤、社保统计等工作。在项目工作的这些年，他建立了自己的家庭，生活条件也得到了很大的改善，最重要的是他学到了很多东西，即便将来该项目结束，他去应聘其他工作，也会更具竞争力。

（光明日报全媒体驻亚的斯亚贝巴记者 王传军）

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