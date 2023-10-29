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“南京大屠杀史实展”在西班牙马德里开展

2023年10月29日09:19 | 来源：新华网
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　　新华社马德里10月27日电（记者胡加齐　谢宇智）由侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆主办的《世界记忆、和平愿景——南京大屠杀史实展》日前在西班牙马德里拉开帷幕。

　　本次展览由南京浩劫、正义审判、和平之城三部分组成，以100多幅历史图片、10件实物展品及9件复制件展品，讲述侵华日军在南京暴行以及国际法庭审判日本战犯等史实。展览还引用西班牙《洪水报》等媒体报道及西方人士日记、书信等，以第三方视角讲述历史。

　　展览还展示了南京作为“国际和平城市”的发展与实践，向国际社会传递中国人民铭记历史、珍爱和平、开创未来的理念。

　　侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰、中国驻西班牙大使馆文化公参贺踊、西班牙知华讲堂名誉主席马塞洛·穆尼奥斯，当地嘉宾、媒体代表等共80余人参加了展览开幕式。

　　周峰在致辞中说：“战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。”他表示，和平的愿景要靠人类共同创造，此次展览以“世界记忆、和平愿景”为主题，就是为了从历史的记忆中唤起人们对和平的向往和坚守。

　　穆尼奥斯在致辞中说，铭记历史是为了阐述真相、替受害者伸张正义，同时避免暴行重演。他强调，通过这一展览，希望各民族之间和睦、和平与相互理解，未来不再陷入战争与对立。

　　《南京大屠杀档案》于2015年10月9日入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。截至目前，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆已分别在美国洛杉矶、俄罗斯莫斯科、意大利佛罗伦萨、菲律宾马尼拉、法国冈城、白俄罗斯明斯克、捷克布拉格、丹麦奥胡斯等城市举办相关展览。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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