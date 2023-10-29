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记者手记：创新助力中国生物科技公司扬帆出海

2023年10月29日09:19 | 来源：新华网
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　　新华社美国拉斯维加斯10月27日电 记者手记：创新助力中国生物科技公司扬帆出海

　　新华社记者黄恒

　　“以前他们选择中国企业的原因往往是价格便宜，后来是因为确信中国产品质量有保障，现在则把中企看做具有可持续性和稳定性的战略合作伙伴。”桂林莱茵生物美国分公司总裁于琳日前在2023年美国天然、健康和创新原料（西部）展览会上接受新华社记者采访时说。

　　在于琳眼里，随着中国企业近年来不断加大技术投入和创新力度，全球买家对中国企业的定位发生了转变。

　　2010年，于琳加入莱茵生物，见证了这家中国企业的国际化步伐：在美国印第安纳州开设工厂，并于近年进入南美市场。于琳说，莱茵生物是全球重要罗汉果提取物供应商，在这个细分领域不断创新。

　　作为2023年美国天然、健康和创新原料（西部）展览会的一部分，为期两天的2023年中国医药原料（美国）品牌展26日落幕，近百家企业集体亮相，展现了中国作为全球健康产品原料重要供应国的强劲实力和发展。品牌展汇集中国业内龙头企业和国际知名品牌，不仅展示中国生产的植物提取物、鱼油、功能糖、氨基酸、维生素、酶制剂、有机食品及原料等产品，更展示了中国企业强大的合同定制研发、生产和服务能力。

　　在中国企业广东亿超生物科技有限公司的展位，大量观众被摆满货架的各色软糖吸引。

　　亿超生物是全球最大软糖类健康产品供应商之一。据该公司出口总监张奕介绍，企业竞争力突出体现在柔性供应链管理能力，能为下游合作方提供丰富的“菜单”。“我们拥有3000多个自有配方，可以根据不同客户需求、不同市场合规要求，拿出定制化的产品配方。”

　　张奕说，企业非常注重研发，投入了数千万元人民币建设国际标准专业化实验室。“随着全球化发展，企业国际化步伐必须更加深入，只有通过创新打造自身国际竞争力，才能立于不败之地。”

　　美国药品和保健品原料产业市场巨大，是中国医药原料产业，特别是植物提取物产品的最主要出口地之一。根据中国医药保健品进出口商会提供的数据，2019年至2022年，中国植物提取物行业年出口额持续增加，2022年出口额约为35.3亿美元，创历史新高。

　　中国医药保健品进出口商会会长周惠在采访中告诉记者，中国不仅有十分活跃的消费市场空间，而且有积极的政策，助力推动产业不断创新和发展。以植物提取物为代表的中国天然健康产品原料出口持续向好，呈现稳定增长态势。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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