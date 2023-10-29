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专访：美国货币政策加重世界经济创伤——访埃及经济学家贾巴拉

2023年10月29日09:16 | 来源：新华社
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新华社开罗10月28日电 专访：美国货币政策加重世界经济创伤——访埃及经济学家贾巴拉

新华社记者沈丹琳 姚兵

埃及政治经济、统计和立法协会成员、经济学家瓦利德·贾巴拉日前在开罗接受新华社记者采访时表示，过去一年多来，美国联邦储备委员会接连加息，加重了世界经济的创伤，其中发展中国家受到的冲击最大。

贾巴拉表示，美国的高利率对全球资本构成虹吸效应，许多脆弱的发展中国家美元短缺，经济濒临崩溃。“美国持续加息已导致200多亿美元外资撤出埃及。”

今年9月美国消费者价格指数同比上涨3.7%。美联储主席鲍威尔日前表示，虽然美国通胀水平已明显下降，但仍显著高于美联储设定的2%长期目标，美联储仍将保留进一步加息的选项。

贾巴拉说，美国的高利率政策可以抑制因货币供应量增加导致的通胀，但无法缓解因生产要素成本上升导致的通胀。美国的通胀一定程度上由石油和天然气价格上涨引起，能源价格上涨带动其他生产要素成本居高不下。

“美国利用货币政策解决经济问题，而这些问题单靠货币政策是无法解决的。”他说。

贾巴拉同时强调，加息也不利于美国和其他市场的投资者，因为高利率阻碍他们以适当的成本获得融资。“这使得投资者不愿扩大投资，进而影响全球市场的投资供应量。”

他呼吁发展中国家建立相应的预警系统。“在货币危机发生之前，这一系统应在危机预测与防范方面发挥作用。”

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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