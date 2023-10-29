新华社明斯克10月28日电（记者鲁金博）为期两天的“欧亚安全：转型世界的现实与前景”高级别国际会议27日在白俄罗斯首都明斯克结束。与会政要和专家就欧亚安全相关问题进行讨论，并探讨了共建“一带一路”倡议等合作发展话题。

会议就全球和区域地缘政治方面影响欧亚安全的重要因素、欧亚经济一体化架构、欧亚空间内国际组织相互作用、核武器战略稳定等问题进行讨论。

白俄罗斯总统卢卡申科致信会议说，当前，会议所采取的对话形式比以往任何时候更受欢迎。维护和平，通过外交手段解决新出现的分歧，减少对抗、敌意和仇恨将为全球可持续发展提供保障。

俄罗斯外长拉夫罗夫在开幕式上说，在建立欧洲安全体系时不考虑俄白利益是短视行为。他说，俄罗斯“不会对任何人关闭大门”，但是彼此合作的基础是平等和诚实。

匈牙利外长西雅尔多指出，当前俄乌冲突和巴以冲突对全球安全造成影响，呼吁有关方避开意识形态冲突，恢复基于相互尊重、理性和常识的对话。

会议期间，与会专家分享了共建“一带一路”倡议的合作理念，并讨论了共建“一带一路”倡议与各国发展项目互融互补的可能性等内容。

本次会议由白俄罗斯外交部主办，来自30个国家的300多名政要和专家学者参会。

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