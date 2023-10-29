人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华全媒+丨世界城市日首颁“上海奖” 全球五城获奖

2023年10月29日09:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社上海10月28日电（记者王优玲、郑钧天）今年是世界城市日申设十周年。2023年世界城市日中国主场活动28日开幕。此次世界城市日首次颁发了全球可持续发展城市奖（上海奖），包括中国福州在内的全球5个城市获此殊荣。

　　全球可持续发展城市奖（上海奖）颁奖活动暨2023年世界城市日中国主场活动开幕式当日在上海举行，获得“上海奖”的5个城市包括澳大利亚布里斯班、中国福州、乌干达坎帕拉、马来西亚槟城乔治市以及巴西萨尔瓦多。

　　全球可持续发展城市奖（上海奖）颁予中国福州等全球5个城市。新华社记者 方喆摄

　　据介绍，“上海奖”旨在推动落实联合国2030年可持续发展议程，促进新城市议程在全球的本地化，表彰世界范围内在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市。

　　住房和城乡建设部部长倪虹在开幕式上致辞说，今年是联合国设立世界城市日十周年，联合国人居署设立和颁发全球可持续发展城市奖，将有力引领全球城市发展，推动“建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市”迈上新的台阶。

　　十年来，世界城市日为全球城市分享经验、拓展合作提供了平台，为推动建设持续性、包容性、安全性、韧性的世界贡献了力量。

　　联合国副秘书长、联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在致辞时表示，在世界城市日申设成功十周年之际，中国主场回到上海意义非凡。中国共建“一带一路”倡议以及各个城市的优秀案例展现了“以人为本”的优秀实践，为全球城市提供了重要参考。

　　联合国副秘书长、联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫致辞。新华社记者 方喆摄

　　上海市委副书记、市长龚正在现场发布了2023版《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》和全球城市监测框架——上海应用指数综合指标。

　　据介绍，今年世界城市日全球主场活动将于10月31日在土耳其伊斯坦布尔举办，主题为“汇聚资源，共建可持续的城市未来”。中国主场活动由住房城乡建设部、联合国人居署、上海市人民政府共同主办，包括开幕式、系列论坛、展览展示及主题考察等。第三届城市可持续发展大会同步召开。

　　2013年12月，第68届联合国大会通过决议，决定自2014年起将每年的10月31日设为世界城市日。这是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部