新华社上海10月28日电（记者王优玲、郑钧天）今年是世界城市日申设十周年。2023年世界城市日中国主场活动28日开幕。此次世界城市日首次颁发了全球可持续发展城市奖（上海奖），包括中国福州在内的全球5个城市获此殊荣。

全球可持续发展城市奖（上海奖）颁奖活动暨2023年世界城市日中国主场活动开幕式当日在上海举行，获得“上海奖”的5个城市包括澳大利亚布里斯班、中国福州、乌干达坎帕拉、马来西亚槟城乔治市以及巴西萨尔瓦多。

全球可持续发展城市奖（上海奖）颁予中国福州等全球5个城市。新华社记者 方喆摄

据介绍，“上海奖”旨在推动落实联合国2030年可持续发展议程，促进新城市议程在全球的本地化，表彰世界范围内在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市。

住房和城乡建设部部长倪虹在开幕式上致辞说，今年是联合国设立世界城市日十周年，联合国人居署设立和颁发全球可持续发展城市奖，将有力引领全球城市发展，推动“建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市”迈上新的台阶。

十年来，世界城市日为全球城市分享经验、拓展合作提供了平台，为推动建设持续性、包容性、安全性、韧性的世界贡献了力量。

联合国副秘书长、联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在致辞时表示，在世界城市日申设成功十周年之际，中国主场回到上海意义非凡。中国共建“一带一路”倡议以及各个城市的优秀案例展现了“以人为本”的优秀实践，为全球城市提供了重要参考。

联合国副秘书长、联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫致辞。新华社记者 方喆摄

上海市委副书记、市长龚正在现场发布了2023版《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》和全球城市监测框架——上海应用指数综合指标。

据介绍，今年世界城市日全球主场活动将于10月31日在土耳其伊斯坦布尔举办，主题为“汇聚资源，共建可持续的城市未来”。中国主场活动由住房城乡建设部、联合国人居署、上海市人民政府共同主办，包括开幕式、系列论坛、展览展示及主题考察等。第三届城市可持续发展大会同步召开。

2013年12月，第68届联合国大会通过决议，决定自2014年起将每年的10月31日设为世界城市日。这是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。

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