这张从以色列国防军发布视频中截取的图片显示，10月27日晚，以军进入加沙地带开展地面行动。新华社发

以色列总理内塔尼亚胡28日晚在新闻发布会上说，随着27日晚以军更多地面部队进入加沙地带，以军针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“第二阶段战争”已经开始。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以总理：以军在加沙地带的作战进入第二阶段以总理：以军在加沙地带的作战进入第二阶段

内塔尼亚胡28日晚在特拉维夫举行的新闻发布会上说，以军在加沙地带发动地面进攻的决定是战时内阁和安全内阁一致做出的。以方的作战目标非常明确，即摧毁哈马斯的军事和治理能力，并帮助被扣押人员返回家中。

以军总参谋长哈莱维当天早些时候发表声明说，以军部队正在加沙地带开展地面行动，“这场战争有多个阶段，今天我们进入了一个新阶段”。为摧毁哈马斯并解救被扣押人员，以色列“必须在加沙地带发动大规模地面进攻”。

这张从以色列国防军发布视频中截取的图片显示，10月27日晚，以军进入加沙地带开展地面行动。新华社发

以军28日发表声明说，自27日傍晚以来，以军装甲兵、工兵和步兵组成的联合作战部队一直在加沙地带北部开展地面行动。

哈马斯：愿与以就交换被扣押人员进行谈判

哈马斯下属武装派别卡桑旅28日发表声明说，哈马斯愿与以色列就交换被扣押人员进行谈判，要求以方释放所有被关押在监狱中的巴勒斯坦人员，以交换被哈马斯扣押的人员。声明说，无论“一次性”还是“分阶段”完成交换，哈马斯都已做好准备。

以国防军发言人哈加里对此回应说，这是哈马斯方面的“心理战”。

联合国大会紧急特别会议27日通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。以方当天表示坚决拒绝联合国停火决议，以军继续对加沙地带实施空袭和地面打击。卡桑旅发表声明说，其武装人员正在抵御以色列军队的“地面入侵”。

黎巴嫩媒体称以色列炮击黎以边境地区

以色列国防军28日说，以军拦截了一枚针对以军无人机的地对空导弹，这枚地对空导弹发射自黎巴嫩。作为回应，以军“打击了导弹发射源”。以色列国防军还说，以军一架无人机打击了黎巴嫩境内一个“恐怖分子小组”，该小组试图向以色列发射反坦克导弹。

黎巴嫩真主党运营的灯塔电视台报道，以色列当天炮击黎以边界沿线的纳古拉和扎拉等地区。

黎巴嫩真主党说，截至27日，已有47名黎巴嫩真主党武装人员在黎以边境地区的冲突中死亡。以方本周早些时候说，以军7人死亡。

巴以新一轮冲突爆发后，黎巴嫩真主党声援哈马斯，其军事组织向以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军以重型火炮还击。这是2006年黎以冲突后，两国边境发生的最大规模交火。

黎巴嫩政府28日发布预警指导，要求贝鲁特国际机场及周围设施在紧急情况下能够完成疏散。预警并未说明机场一带面临任何迫在眉睫的威胁。（综合新华社驻外记者报道；编辑：陈丹、欧飒、淡然）

(责编：王禹蘅、崔译戈)