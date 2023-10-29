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王毅同美国战略界人士座谈

2023年10月29日07:07 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月28日电（记者邓仙来 熊茂伶）当地时间10月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国战略界人士举行座谈。

王毅表示，此次访美期间，中美双方本着平等和相互尊重的态度，就共同关心的诸多问题进行了深入、建设性、实质性战略沟通，共同发出了稳定和改善中美关系的积极信号。尽管中美之间还存在各种分歧矛盾，仍有许多问题需要解决，但双方都认为，中美两个大国保持对话是有益而且必要的。双方都希望中美关系尽快稳下来，争取好起来。双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时，“通往旧金山”不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。为此，双方要切实“重回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰，克服障碍，增进共识，积累成果。

王毅赞赏与会人员深度参与并致力于中美关系发展，欢迎大家多去中国走走看看，鼓励大家继续发出理性声音，为增进美国各界对华客观认知，正确看待处理双方差异分歧发挥建设性作用，为中美关系健康稳定可持续发展贡献更多智慧。

与会人员表示，稳定的美中关系符合双方利益。美中合作在解决国际和地区热点问题中曾经并将继续发挥关键作用。美国战略界不赞同“美中接触失败论”，支持双方重启各领域对话，推进经贸科技合作，便利人员往来，通过深入沟通增进了解，防止误解误判。面对地缘冲突和世界失序，美中有必要加强沟通，共同应对全球性挑战。

王毅还就中美两军交往，金融、科技、人文交流合作，中国投资环境、市场准入以及中东局势、乌克兰危机等与会人员关心的问题同大家深入交流。

座谈会由美国阿斯彭战略研究集团主办。

(责编：卫嘉、白宇)

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