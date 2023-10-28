人民网贵阳10月28日电 （花放、邓洁、褚梦琦、张凯伟、叶列娜） “这里的茶叶是几月份采摘？主要销往哪些国家？茶艺师都要经过怎样的培训？……”位于贵阳市高寨村的一家茶园里，来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚等10个共建“一带一路”国家的记者对中国的茶文化以及茶园经营展示出了浓厚的兴趣。

今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。为加强“一带一路”伙伴国家媒体交流，帮助各国人士，特别是青年，领会“一带一路”倡议的深刻内涵，见证“一带一路”倡议的丰硕成果，人民网设立了“一带一路”青年友好交流项目。日前，交流项目走进贵州——欧亚国家媒体看贵州活动在贵阳市正式拉开序幕。

亚美尼亚记者帕鲁伊尔·西尼亚夫斯基曾数次到访中国，不过，此行是他第一次参观这样风景优美的大规模茶园。“我的国家有很多茶馆，这些茶都是从中国引进的。”他表示，随着参与共建“一带一路”倡议，亚美尼亚和中国之间的经贸往来日益密切，以茶文化为代表的中国文化在当地得到了越来越多的关注和认可。中国地大物博，每个省份都有属于自己的独特文化，各具魅力。贵州作为一个多民族聚居的省份，对西尼亚夫斯基显得更具吸引力。“我已经迫不及待，想去了解、体验贵州少数民族的风土人情了！”他告诉记者。

欧亚国家记者在观山湖公园参观。人民网 阳茜摄

花香扑鼻，鸟鸣悦耳，青山苍翠。绝美的自然景观与观山湖公园中参观的游人、锻炼的市民共同构成了一幅人与自然和谐相处的画卷。摩尔多瓦记者谢尔盖·若鲁迪对贵阳市的观山湖公园赞叹不已：“这里让人感觉非常雅致，满眼望去尽是绿色，空气又是那么清新纯净，一切都太完美了！”

吉尔吉斯斯坦记者乌玛特库尔·布拉尔基耶娃则关注了中国在生态文明建设领域所取得的成就，在参观完观山湖区生态文明展览馆后她感叹：“中国政府高度关注环境保护工作，我们今天参观的公园就是鲜活的例证。很高兴可以通过与历史照片的对比，让我亲眼见证这座公园的蜕变。”她认为，正是得益于重视生态文明建设，这里的人们才能畅享清新的空气，在这样一个宁静的胜地放松身心，尽情享受美好时光。

欧亚国家记者在国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心参观。人民网 阳茜摄

在观山湖公园不远处的国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心，欧亚国家记者们切身感受到了中国在以互联网、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术发展所取得的丰硕成果，也对贵州大数据的发展历程有了更为详细的了解。布拉尔基耶娃认为，在中国，数字经济已经使人们的日常生活更加便捷，数字技术在多种场景中得到充分利用，这值得各方借鉴、学习。

来自格鲁吉亚的凯瑟琳·古卢阿特意向记者展示了手机里安装的支付宝应用：“你看，我可以用它来打开共享单车，真是太方便了！”她认为，数字经济代表着新纪元，带来繁荣，人们已经可以在中国看到成效。在共建“一带一路”倡议框架下，格鲁吉亚和中国已经展开了广泛的合作，并在未来有着更大的发展前景。格中双方应该通力合作，携手实现发展，造福两国人民。

欧亚国家记者在参观贵州省地质博物馆 。 人民网 邓洁摄

欧亚国家记者在贵阳期间还参观了贵州省地质博物馆，接下来还将现场观看贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘“村BA”决赛，体验安顺市坝陵河大桥桥旅之行，感受毕节市织金洞的地质奥秘，足迹遍及贵州全省4个市（州）。

(责编：曹欣悦、吴成良)