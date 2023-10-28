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韦布等望远镜观测到超强射线暴 揭示稀有重元素来源

2023年10月28日13:54 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦10月27日电（记者郭爽）一项刊发在英国《自然》杂志上的最新研究说，国际研究团队借助詹姆斯·韦布空间望远镜及其他地面和太空望远镜，观测到了可能由两颗中子星合并而产生的伽马射线暴，并在这一过程中观测到稀有重元素的产生。

　　今年3月，费米伽马射线太空望远镜探测到来自深空的强烈伽马射线暴。伽马射线暴是宇宙中最剧烈的天体爆发现象。而这一被天文学家标记为GRB 230307A的伽马射线暴持续了200秒，被认为是迄今记录到的第二亮伽马射线暴。

　　天文学家随后将此次爆发起源追溯到两颗合并的中子星。中子星是大质量恒星坍缩的超致密核心，被认为是宇宙中许多重金属的发源地。

　　研究认为，两颗中子星在各自形成过程中被从它们的母星系“赶出”到约12万光年之外并开始合并。合并过程中释放出比银河系亮100万倍以上的伽马射线暴，并将物质喷射到太空，形成了稀有元素碲和其他锕系元素和镧系元素，以及更常见的元素碘和钍等。天文学家估计，这次合并释放出的碲相当于300个地球的质量。

　　天文学家将两颗中子星或一颗中子星与黑洞合并引起的爆发称为“千新星”。观测到这种罕见的被称为“千新星”的宇宙奇观时，天文学家能够通过詹姆斯·韦布空间望远镜的中红外成像和光谱数据识别碰撞中产生的元素。

　　这一研究显示，一些较重元素是在中子星相互撞击的更具能量的环境中诞生的。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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