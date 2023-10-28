新华社华盛顿10月27日电 当地时间10月26日至27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国国务卿布林肯举行两轮会谈。双方同意，为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。

王毅说，当前国际局势变乱交织，中美关系也处于关键十字路口。作为世界前两大经济体和安理会常任理事国，中美两国既面临各自发展任务，也面临共同问题挑战。我们始终认为，中美共同利益大于分歧矛盾，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战，大国相处之道应是对话合作而非零和博弈。我们主张中美关系应尽快重回健康稳定发展轨道，以造福两国，惠及世界。

王毅表示，回首今年以来中美关系曲折历程，经验值得总结，教训需要汲取，最关键是要做到“五个必须”：必须遵守两国元首共识；必须稳定中美双边关系；必须保持沟通渠道畅通；必须管控分歧矛盾摩擦；必须推进互利合作。王毅强调，要实现中美关系稳下来、好起来，双方还应客观认识对方战略意图，正确看待中美交往中的竞争因素，厘清国家安全概念。

布林肯表示，近段时间，美中保持交往和互动，开展坦率、建设性沟通，取得积极成效。美方希望两国关系稳定、可持续，愿同中方加强沟通，防止误判，探讨在需要合作的领域开展合作，筹备好美中下阶段高层交往。

双方将于近日分别举行中美海洋事务磋商、中美军控和防扩散磋商、中美外交政策磋商、中美残疾人事务协调会并探讨签署残疾人事务合作谅解备忘录。双方同意进一步增加客运直航航班。

双方就巴以冲突等国际和地区问题交换意见。王毅表示，当务之急是防止更大范围的人道主义灾难，根本出路是落实“两国方案”。大国应冷静客观，秉持公道，联合国有必要发挥应有作用。中方愿同各方一道，合作激活促和机制，为落实“两国方案”形成更广泛国际共识，探讨提供更有效国际保障。布林肯表示，中东地区维续和平稳定符合各方利益，美方同样认为应回归并落实“两国方案”。

双方还就乌克兰、朝鲜半岛核问题等交换了看法。

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