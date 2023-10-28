人民网10月28日伊斯兰堡电 （记者程是颉）27日晚，担任巴基斯坦人民币清算行的中国工商银行卡拉奇分行在巴基斯坦首都伊斯兰堡举办开业启动仪式。巴基斯坦央行行长艾哈迈德、巴基斯坦财政部长阿克塔尔、中国工商银行副行长张伟武、中国驻巴基斯坦大使姜再冬等出席并致辞。

艾哈迈德表示，随着共建“一带一路”推进，中国在全球贸易中的占比不断提升，尤其在发展中国家，人民币成为世界上使用最广泛的跨境支付货币之一，国际市场对人民币作为国际货币的接纳程度不断提高。在这一背景下，人民币清算行在巴基斯坦开业对中巴两国经贸合作发展有重要促进作用，包括降低金融周转成本、规避长臂管辖风险、构建更具竞争力的定价体系、为两国企业进出口贸易扩大合作机会等，将有效提升人民币的流动性和交易量。

张伟武指出，随着中巴两国经贸往来不断深入，此前中巴两国签署的货币合作协定和货币互换协定取得了显著成果。随着人民币清算行开业，该行将发挥连接两国中央银行的功能，在当地货币结算、提供人民币流动性和完善人民币交易基础设施方面发挥作用。此外，双方还将在人民币借贷、债券发行、贷款、金融市场交易等领域开展更多合作，深化两国银行业关系，实现互利共赢。期待人民币清算行成为中巴金融合作的催化剂、中巴贸易合作和中巴经济走廊建设的推动者。

姜再冬表示，自两国推进共建“一带一路”、开展中巴经济走廊建设以来，中巴两国在经贸合作各领域取得了丰硕成果。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，两国进一步深化落实相关合作安排，规划了未来发展合作的方向。近期两国在农业、矿业等领域合作不断推进，将成为两国下一阶段合作的关键机遇。随着巴基斯坦人民币清算行的成立，期待两国金融合作不断深化，引领推动新阶段各领域发展。

与会嘉宾随后共同参加启动仪式，见证巴基斯坦人民币清算行开业。

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