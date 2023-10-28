中国提出的全球人工智能治理倡议将有力推动各方增进对话合作、凝聚共识，共同构建开放、公正、有效的治理机制，促进人工智能造福全人类

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时，习近平主席宣布中方提出全球人工智能治理倡议，发出了引领全球人工智能治理的中国强音。

近年来，人工智能技术快速发展，应用日益广泛。作为最具颠覆性的新兴技术之一，人工智能给人类社会经济发展带来巨大红利，也伴生诸多现实危害和风险挑战。国际社会高度关注人工智能技术引发的法律、伦理和人道主义层面的关切，以及给国际政治、经济、军事、社会等领域带来的复杂深远影响。

面对人工智能技术带来的难以预知的风险挑战，国际社会迫切需要加强人工智能治理，做到趋利避害、扬长避短，推动人工智能朝着科技向善的方向发展。正如联合国秘书长古特雷斯所指出的，要带着“一种紧迫感、一种全球视野和一种学习者的心态”来应对这项技术，各国应展开协调并设定红线，争分夺秒推动人工智能造福人类。

作为负责任的人工智能大国，中国一贯高度重视人工智能治理。中国坚持发展和安全并重，不断加强人工智能相关法律、伦理、道德及社会问题研究，本着审慎包容、坚守底线的原则，逐步建立健全相关法律法规和制度体系，为人工智能健康、有序、安全发展保驾护航，为全球人工智能发展注入正能量。

全球人工智能治理倡议围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统清晰地阐述了中国路径和中国方案，坚持发展与安全并重的系统思维，倡导以人为本、智能向善的普遍共识，弘扬平等互利、尊重人类权益的价值理念，反对以意识形态划线或构建排他性集团，恶意阻挠他国人工智能发展，呼吁努力弥合“智能鸿沟”，确保“智能红利”惠及各国，引导人工智能朝着有利于人类文明进步的方向发展。

倡议强调安全可控、隐私保护、公平和非歧视，集中反映了各方对人工智能安全的主要关切，同时有针对性地提出了协同共治、智能治理等具体目标和举措，既符合技术发展的需要，也有助于及时防范化解潜在安全风险，让人工智能技术真正助力全球发展事业，赋能人类美好生活。

倡议呼吁增强发展中国家的代表性和发言权，确保各国人工智能发展与治理的权利平等、机会平等、规则平等，开展面向发展中国家的国际合作与援助，主张在充分尊重各国政策和实践差异性基础上，形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架和标准规范，代表发展中国家发出了获得公平机会的强烈声音，展现出中国推动完善全球治理的大国担当。

倡议就各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提供了建设性解决思路，为相关国际讨论和规则制定提供了蓝本，是中方践行人类命运共同体理念，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的又一行动。与一些西方国家处心积虑搞“小院高墙”、制造“智能鸿沟”的政策主张比较，倡议反映出中国在人工智能领域成熟的治理经验，彰显出中国胸怀天下、大公无私的大国胸襟。

在当前全球人工智能治理的重要十字路口，中国提出的倡议将有力推动各方增进对话合作、凝聚共识，共同构建开放、公正、有效的治理机制，促进人工智能造福全人类。

《 人民日报 》（ 2023年10月28日 03 版）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)