人民网乌兰巴托10月27日电 （记者霍文）10月27日，由乌兰巴托中国文化中心、蒙中友协共同举办的“中国故事”系列活动之一，“我们对中国优秀传统文化——《论语》知多少”主题讲座在乌兰巴托中国文化中心举办。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙中友协主席巴特苏赫、蒙古国科学院国际问题研究院中国研究所所长巴扎尔道尔吉、蒙古国立大学孔子学院院长朱军利以及中蒙两国汉学界50余人聆听讲座。

10月27日，讲座现场。人民网记者 霍文摄

李峙在致辞中表示，深化人文交流互鉴是增进了解、深化友谊、推动合作的重要途径。近年来，随着中蒙全面战略伙伴关系的快速发展，两国在各领域的合作取得丰硕成果，其中人文交流合作不断丰富深入。相信今天的讲座将进一步增进蒙古国民众对中国优秀传统文化的认识与了解，推动两国民心相通，不断深化两国文明交流互鉴，促进两国的共同发展和繁荣。

蒙古国著名汉学家、《论语》西里尔蒙文译者其米德策耶作了“我们对中国优秀传统文化——《论语》知多少”主题讲座。他从中国古代哲学家老子讲起，进而从本人独特的视角解读孔子《论语》中的哲学精髓。比如“己所不欲，勿施于人”“己欲立而立人，己欲达而达人”。他认为孔子的这两条重要原则都是中华传统美德，值得当今世人学习借鉴。

10月27日，其米德策耶教授做讲座。人民网记者 霍文摄

其米德策耶教授翻译的两个蒙文版本《论语》封面。人民网记者 霍文摄

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