人民网北京10月28日电 （记者刘毅）阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪近日接受记者采访时表示，阿联酋和中国的友好合作历久弥新，日益稳固和繁荣。阿方非常珍视与中国的关系，双方经贸领域发展潜力巨大，前景十分广阔。在两国领导人的战略引领下，双方致力于共同将阿中全面战略伙伴关系提升至新高度。

数据显示，2022年，中阿双边贸易额为992.7亿美元，同比增长37.4%。 中国已连续多年成为阿联酋的第一大贸易伙伴，阿联酋则是中国在阿拉伯地区第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资目的地。

萨尼·宰尤迪表示，近年来，阿联酋的再出口业务取得显著增长，阿已成为中国商品进入中东和非洲市场的主要贸易门户，阿联酋希望继续加强这一地位。

萨尼·宰尤迪强调，阿中成为友好国家发展关系的典范，关键在于双方对未来有着共同的愿景，在知识、创新、技术和新经济领域持续扩大投入。双方将继续共同努力，不断提升合作水平、实现可持续发展，推动阿中实现更大互利共赢。

（实习生闫梦对此稿亦有贡献）

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