人民网迪拜10月27日电 （记者管克江)世界水泥协会2023年年会10月24至25日在迪拜举行。与会各方围绕“应对全球危机 提升盈利能力”这一主题，针对行业挑战、数字化、替代燃料、新型胶凝材料、碳捕捉技术、碳交易机制等多个议题开展了讨论。

水泥行业与基础设施建设密切相关。世界水泥协会主席、中国建材集团有限公司副总经理魏如山表示，当前水泥企业面临机会与挑战并存的局面，主要表现为如何坚持社会责任与股东回报的并重、可持续发展与短期生存兼顾、产能过剩与转型升级协调。世界水泥协会作为全球范围内代表水泥和熟料工业及其利益相关者的唯一组织，应秉承开放、包容、分享、共赢的理念，为会员和利益相关方提供支持，推进全球水泥行业可持续发展以及实现零碳目标。

据介绍，世界水泥协会正通过会员论坛、专业委员会组织的各项活动等，分享节能降碳、提质增效、绿色发展等领域的最佳实践和技术。世界水泥协会还制定了《脱碳决策工具》《气候政策》等指导性文件，与会员、行业分享。

世界水泥协会年会主题讨论会场景。世界水泥协会供图

魏如山还介绍了中国水泥行业应对产能过剩以及落实“双碳”目标的举措，如中国建材牵头与中国建材联合会、中国水泥协会和中国8家主要水泥集团共同成立了水泥行业双碳政策研究工作组，从计量、标准、配额、交易四个具体方面开展政策研究，努力为制定水泥行业碳交易政策提出建议，推进水泥行业加入中国碳排放交易市场等。

大会还为相关企业颁发了2023年度模范工厂奖、创新产品表彰奖、氮氧化物减排表彰奖等奖项。

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