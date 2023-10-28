新华社联合国10月27日电 中国常驻联合国代表张军27日在联合国大会紧急特别会议通过关于当前巴以局势的决议后向新华社记者表示，中方对决议在联大高票通过表示欢迎，这反映了绝大多数会员国要求停火止战的强烈呼声。中方希望这项决议得到全面落实。中方高度赞赏并将继续坚定支持阿拉伯国家和伊斯兰国家在巴勒斯坦问题上发挥引领作用。

联大紧急特别会议当天表决通过了约旦代表阿拉伯国家提交的关于当前巴以局势的决议。表决结果为120票赞成、14票反对、45票弃权。决议呼吁立即实现持久的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。决议要求各方遵守国际法，保护平民，呼吁以色列撤销加沙地带北部紧急疏散令，反对强行迁移巴勒斯坦平民。决议重申应以“两国方案”为基础，寻求巴以冲突的公正持久解决。中国是这项决议的共同提案国，在表决中投了赞成票。

张军表示，巴以新一轮冲突爆发后，中方从一开始就明确反对和谴责一切针对平民的暴力和袭击，强烈呼吁推动紧张局势降级，尽快实现停火止战，呼吁国际社会所有外交努力汇聚到这一目标上来。中方密切关注加沙地带人道局势，支持开辟人道救援通道，并向加沙地带提供了紧急人道援助。

张军指出，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。国际社会在开展新一轮危机管控的同时，必须坚持“两国方案”的根本方向，推动凝聚更广泛的共识，并为此制定时间表和路线图。

张军表示，中国将继续站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边，同国际社会各方一道，为早日平息加沙战火、实现巴以和平共处、实现中东长治久安作出不懈努力。

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