新华社北京10月28日电 题：携手共建美好亚洲家园——亲诚惠容周边外交理念书写十年辉煌篇章

新华社记者

“我国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。”

中国与周边国家山水相连，人文相通，利益相融，命运与共。2013年金秋，在新中国历史上首次周边外交工作座谈会上，面对亚洲深刻复杂变局和各国期待，国家主席习近平把握世界大势和地区发展规律，与时俱进提出了亲诚惠容的周边外交理念。

近日，习近平主席在向纪念亲诚惠容周边外交理念提出10周年国际研讨会发表书面致辞中指出，10年来，中国积极践行亲诚惠容理念，全面发展同周边国家的友好合作关系，双方政治互信不断增强，利益融合持续深化，走出了一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。

十载春秋写华章。10年来，亲诚惠容理念的内涵不断丰富，实践效果持续显现，为亚洲友好合作、团结振兴注入了强大动力。

促进亚洲共同安全，打造世界和平稳定锚

2022年3月，多国外长齐聚中国安徽屯溪，第三次阿富汗邻国外长会、阿富汗邻国与阿临时政府首次外长对话会等阿富汗问题系列会议相继在这里举行。中国提出帮助阿富汗重建发展的《屯溪倡议》广受赞誉。联合国秘书长古特雷斯高度评价中方和邻国对阿富汗人民的慷慨支持。媒体评论，中国让世界看到了一个坚守和平正义、践行使命担当“大国的样子”。

在阿富汗问题上展现中国担当，中国与周边国家携手守护地区和平安宁。

2019年，习近平主席在亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会上发表讲话时表示，“我们将坚定走和平发展道路，决不损人利己、以邻为壑。中方将继续在和平共处五项原则基础上深化同各国的友好合作，通过和平方式处理同有关国家的领土主权和海洋权益争端，支持对话协商解决地区热点问题”。

10年来，在亲诚惠容理念指引下，中国为推动政治解决朝鲜半岛问题、阿富汗问题、缅甸问题等地区热点问题积极贡献中国智慧，提出并践行中国特色热点问题解决之道。中国与周边国家同舟共济，携手应对恐怖主义、分裂主义、新冠疫情等挑战。面对冷战思维回潮、一些国家加紧构建地区军事同盟等挑战，中国呼吁地区国家独立自主、团结自强，要坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，建立相互尊重、求同存异、对话协商的亚洲安全模式，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，警惕形形色色的冷战思维、集团对抗、外部干涉，始终把亚洲长治久安的前途掌握在自己手中。

在约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德看来，亚洲的诸多地区热点问题已走上政治解决的轨道，“亚洲各国越发意识到彼此是命运共同体”。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万认为，当今世界，中国外交是维护世界和平稳定的重要力量。

推动亚洲共同发展，打造全球合作新高地

不久前，老挝运动员东占·佩马拉来华参加杭州亚运会。这是他第一次来中国，但已经开通近两年的中老铁路让他对中国充满了亲近感。“我坐过两次中老铁路列车，速度快、服务好。这条铁路带给我们很多便利和实惠，是‘一带一路’合作带我们见到更广阔的世界。”

作为东南亚唯一的内陆国家，老挝发展一度面临瓶颈。如今，中老铁路客货两旺，不但助力老挝人民实现从“陆锁国”变“陆联国”的梦想，更带动了与周边地区的互联互通。

中老铁路成为圆梦之路，是中国与周边国家携手建设全球最具活力发展高地的又一例证。

2015年，习近平主席会见出席《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式的各国代表团团长时指出，中方提出“一带一路”设想和亚洲基础设施投资银行倡议，就是本着亲诚惠容的周边外交理念，致力于同亚洲国家一道解决本地区面临的现实问题，共同发展。

10年来，在亲诚惠容理念指引下，中国始终本着互惠互利原则同周边国家开展合作，共享发展成果。中国是周边18国的最大贸易伙伴，2022年中国与周边国家进出口商品总额突破2.17万亿美元，较2012年增长78%。周边24国与中国签署共建“一带一路”合作文件，中国-东盟自贸区3.0版建设加快推进，中国-中亚天然气管道、中巴经济走廊、中马“两国双园”等一大批项目形成示范效应。中老铁路、雅万高铁等合作项目为当地经济插上腾飞的翅膀。中国成为亚洲国家主要贸易伙伴和重要投资来源地，已连续3年同东盟互为最大贸易伙伴，双方贸易额比10年前翻了一番多。地区国家达成《区域全面经济伙伴关系协定》，建成全球规模最大、潜力最大的自贸区，在全球化逆风中树立了合作典范。

正是中国同周边国家日益密切的互利合作，让很多普通人的生活发生了翻天覆地的变化。在哈萨克斯坦，曾到中国留学的青年艾格里姆借着中哈共建“一带一路”带动物流合作快速发展的东风，当上了一家哈萨克斯坦物流公司的集装箱部门经理。她说：“去中国留学是我最重要的决定。是中国给我的人生带来了更多色彩。”在印度尼西亚，随着雅万高铁开通运营，学习高铁驾驶的瓦万·塞蒂亚万憧憬着驾驶列车飞驰在东南亚的第一条高铁线上。他说：“如果人生是一列在铁轨上行驶的火车，那么我的人生刚刚加速。”

吉尔吉斯斯坦前总理博罗诺夫说，近年来，中国同周边国家经济往来愈发密切，各领域合作稳步推进。亲诚惠容理念在地区日益深入人心，对世界也越来越具有示范性意义。

巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛近期在北京举行，这本身就是中国睦邻友好外交的成功实践。“共建‘一带一路’倡议帮助我们打造了互联互通和地区一体化的样板，树立了国家间合作共赢、共同发展的范例。”

坚持亚洲价值观，共绘世代友好新画卷

2022年9月，习近平主席在访问乌兹别克斯坦期间，赠给乌方一件中乌合作修复的希瓦古城历史文化遗迹微缩模型。希瓦古城曾是古丝绸之路上重要的东西方交汇之地，城里保存着数十处重点保护历史文化遗迹，部分已年久失修。中乌合作开展希瓦古城保护修复工作，2019年项目顺利竣工，让希瓦古城更加绚烂夺目。

“在希瓦古城的历史文化遗迹修复方面，中国是迄今为止给予我们帮助最多的国家。”历史学家卡米尔然·胡代别尔加诺夫说。

文明永续发展，既需要薪火相传、代代守护，更需要顺时应势、推陈出新。在2019年亚洲文明对话大会上，习近平主席同各国嘉宾谈起对不同文明间开放包容、互学互鉴的理解：“我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒，以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分，促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。”

10年来，在亲诚惠容理念指引下，中国同多个亚洲国家开展“文化年”活动，开展鲁班工坊、孔子学院等教育交往，大力推进旅游、经典互译、影视交流合作，设立亚洲文化遗产保护基金，与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国开展联合考古项目，在乌兹别克斯坦、柬埔寨等国开展历史古迹保护修复项目，为保护和弘扬亚洲文明作出突出贡献。中国还主张相互尊重、平等相待，推动不同文明交流对话、包容互鉴。在向纪念亲诚惠容周边外交理念提出10周年国际研讨会发表书面致辞中，习近平主席首次提出弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，为凝聚地区国家对亚洲价值、亚洲方式、亚洲传统的集体认同作出了新贡献。

“这是习近平主席首次提出弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，也是亲诚惠容周边外交理念经过10年实践，在新的时代背景下的最新发展成果，包含了习近平主席对地区和全球发展的最新思考。中国是地区有重要影响力的国家，中国领导人阐释亚洲价值观正当其时。”泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪说。

“历史上，人类文明进程被霸权主义拖累和伤害。”在日本山口大学名誉教授纐缬厚看来，中国倡议中包含着不同文明包容互鉴、鼓励多元文明复兴的理念。习近平主席提出一系列重大倡议，“在世界文明史上书写了崭新一页，受到各国的尊重和信赖”。

亚洲不仅是众多古老文明的诞生地，也是当今全球最富活力和潜力的地区。过去半个多世纪，亚洲走出积贫积弱、动荡战乱，成功走向和平稳定、发展繁荣。这些年来，面对全球治理失序，冷战思维回潮，单边主义、保护主义、霸权主义横行等全球挑战，亚洲地区保持总体和平稳定和快速发展、整体崛起的良好势头，地区国家通过自己的勤劳和智慧，造就了来之不易的良好发展局面，构成世界发展版图中的靓丽风景。

“亚洲好世界才能更好。我们要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲中说。

为地区和平夯实根基，为共同发展凝聚合力，为相知相亲架起心桥。亲诚惠容理念走过10年，中国与周边国家关系发展不断取得重大成果。在新的时代背景下，亲诚惠容理念必将获得新的发展。中国将携手地区各国打造“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区、全球文明倡议首善区，让和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观在新时代放出更璀璨的光彩，让地区团结、开放和进步的势头不断得到巩固和加强，让中国式现代化更多惠及周边，共同推进亚洲现代化进程。

今天的亚洲，置身世界百年未有之大变局，站在迈向发展振兴的新起点。各方应倍加珍惜睦邻友好合作局面，彰显“亚洲世纪”的蓬勃力量，焕发亚洲文明的时代活力，携手建设和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园，共同书写构建人类命运共同体的新篇章。（记者林昊、毛鹏飞、高文成、乔继红、陈杉）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)