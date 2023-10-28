新华社联合国10月27日电（记者尚绪谦）联合国大会紧急特别会议27日通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。

决议要求各方立即全面履行国际法规定的义务，特别是保护平民和民用设施的义务，允许和便利人道主义准入，向整个加沙地带的平民提供基本物品和服务，并鼓励建立人道主义走廊和采取其他举措以便向平民运送人道主义援助。

决议呼吁以色列撤销要求巴勒斯坦平民、联合国工作人员及人道主义和医务工作者从加沙地带北部撤往南部地区的命令，坚决反对任何强行迁移巴勒斯坦平民的企图。决议敦促立即无条件释放所有被非法关押的平民，遵照国际法保障他们的安全、福祉和人道待遇。

决议强调，必须防止地区局势进一步恶化和暴力升级，以巴冲突只有通过和平手段，根据联合国相关决议，依照国际法并以“两国方案”为基础，才能实现公正持久的解决。

决议表决结果为120票赞成、14票反对、45票弃权。联大在表决该决议草案前，还对加拿大提出的决议草案修正案进行表决。修正案未获得通过所需的票数支持。

第十次联大紧急特别会议于1997年4月召开，数次休会，上次复会是2018年6月。联合国安理会担负维护国际和平与安全的主要责任。但安理会自上周起连续4个有关巴以冲突的决议草案未能通过。此次联大紧急会议正是在这一背景下恢复召开的。

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