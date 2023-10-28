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中缅共建“一带一路”研讨会在缅甸仰光举行

2023年10月28日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社仰光10月27日电（记者黎广滔）“中缅共建‘一带一路’ 携手共享发展繁荣”研讨会26日在缅甸仰光举行，向缅甸各界宣介第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，共商中缅“一带一路”合作。

　　中国驻缅甸大使陈海、缅甸联邦政府第一办公厅联邦部长昂乃乌，中资企业代表、缅甸工商联合会代表等中缅各界人士100余人参加此次研讨会。

　　陈海在致辞中介绍了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的重要意义和成果共识，积极评价中缅共建“一带一路”成果进展。他指出，缅甸是“一带一路”合作的积极参与方和受益者，中缅共建“一带一路”和中缅经济走廊建设促进缅甸的和平与发展，造福缅甸人民。

　　昂乃乌高度评价“一带一路”倡议在加强互联互通、促进团结进步、推动文明交流等方面作用。他表示，共建“一带一路”和中缅经济走廊建设在促进人员交流、基础设施建设等方面发挥着重要作用，缅甸致力于实施 “一带一路”项目，将为此作出更大努力。

　　研讨会上，中资企业代表介绍皎漂深水港和经济特区、中缅铁路连接等项目的进展情况和积极影响。缅方与会者从国家发展、民生改善、教育交流合作等角度阐述共建“一带一路”为缅甸带来的机遇和福祉。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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