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海信：技术出海为高质量共建“一带一路”添动力

2023年10月19日09:02 | 来源：人民日报客户端
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　　能够升降卷曲的激光电视、可以像油画一样当装饰的壁画电视、为会议提供智慧解决方案的平板……10月17日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到青岛海信，为该企业研发的新技术、新产品竖起了大拇指。

　　欧亚主流媒体考察团参观海信。喻思南摄

　　海信紧跟国家战略发展步伐，积极参与共建“一带一路”。目前，在152个“一带一路”沿线国家中，海信海外业务已覆盖126个国家，占沿线国家总数的82.9%。今年1—8月，海信“一带一路”沿线国家销售收入28.5亿美元，较同期增长12%。

　　欧亚主流媒体考察团试用海信产品。喻思南摄

　　据了解，10年来，海信通过向“一带一路”沿线国家输出高品质的技术和产品，提升了当地消费者的整体生活质量，受到消费者的青睐，在南非、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚等市场海信家电占有率位居市场前列。

　　欧亚主流媒体考察团了解海信升降卷曲激光电视。喻思南摄

　　此外，海信加速智能交通等技术出海，在埃塞俄比亚和老挝打造“一带一路”国际合作新样板；海信持续推进国际产能合作，在南非、塞尔维亚、斯洛文尼亚等地带动当地制造业及配套产业升级；海信积极履行社会责任，在乌兹别克斯坦、南非等地提升当地整体劳动力技能水平，通过多类公益活动融入和反哺当地社会，受到联合国等国际组织的赞赏，为高质量推进“一带一路”建设增添新动能。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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