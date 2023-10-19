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“海尔电器质量过硬、外观好看，性价比很高，我身边的朋友都喜欢买这个品牌。”哈萨克斯坦《新闻报》总编辑瓦列里·苏尔加诺夫为海尔竖起了大拇指。10月17日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到青岛海尔科创生态园生态体验中心参观。

欧亚主流媒体考察团参观海尔生态体验中心。海尔集团供图

海尔生态体验中心位于青岛海尔科创生态园，建筑面积1.6万平方米。在这里，考察团成员认真参观了海尔文化展和海尔卡奥斯生态展，深刻了解了海尔如何从1984年一家濒临倒闭的集体小厂到现在深入全球200多个国家和地区，服务10亿用户家庭的发展历程。

欧亚主流媒体考察团参观调研海尔文化展。任飞帆摄

欧亚主流媒体考察团参观调研海尔文化展。海尔集团供图

一直以来，海尔紧跟国家战略发展步伐，持续以科技创新助力共建“一带一路”。

在助力当地产业转型升级方面，海尔在满足市场需求同时，也带动当地技术、标准和产业链全面升级。

比如，海尔在巴基斯坦经过20多年发展，产品拓展到冰箱、冷柜、家空、商空、洗衣机、电视和微波炉7大产品，产能达到240万台，实现市场份额第一，品牌知名度第一，同时，引领巴基斯坦家电行业向低能耗、环保冷媒、智能家电方向升级。

今年5月，海尔还在哈萨克斯坦阿拉木图市设立海尔中亚有限公司，致力于为中亚用户提供家电产品个性化定制解决方案。根据德国GFK数据公司统计，2023年上半年，海尔高端多门冰箱在哈萨克斯坦市场实现份额TOP2，海尔洗衣机实现增速行业TOP1、销额份额TOP3。另外，海尔聚焦大中型国际赛事，赞助了2023阿斯塔纳马拉松等大型赛事活动，以海尔国际品牌形象助力哈萨克斯坦提升国际影响力。

在提升当地公共卫生水平方面，海尔致力于以科技创新惠及更多“一带一路”共建国家和人民。

在尼日利亚，过去电力不稳一直制约着血液安全存储，严重影响用血安全。海尔生物医疗首创太阳能血液冰箱不仅摆脱了对电网的依赖，还可以通过远程监控系统实现统一管理，使血液存储更加安全，管理更加便捷。目前，已有28台太阳能血液冰箱服务尼日利亚国家血站。在埃塞俄比亚，海尔生物医疗累计为当地提供7000多台太阳能疫苗冰箱，占当地市场 40％以上。如今，太阳能疫苗冰箱已服务包含“一带一路”合作伙伴的78个国家和地区，每年服务全球4500万适龄儿童，助力非洲等低收入国家免疫接种从2015年的30％升至67％。

作为最早一批以自主品牌出海的中国企业，海尔始终坚持本土化研发、本土化制造和本土化营销的“三位一体”布局，以全球化服务本土化，以本土化推进全球化，目前在全球拥有10大研发中心，71个研究院，35个工业园、138个制造中心和23万个营销网络。海尔根据市场变化，协同全球研发、设计、采购、制造等资源，快速响应用户需求，助力共建“一带一路”高质量发展取得实效。

(责编：贾文婷、刘洁妍)